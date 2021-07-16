Встреча лидеров экономик форума АТЭС

Source: President of Russia – Kremlin

Встреча прошла в режиме видеоконференции под председательством Премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн Ардерн ДжасиндаПремьер-министр Новой Зеландии . Центральная тема саммита – стоящие перед странами Азиатско-Тихоокеанского региона задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

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В.Путин: Уважаемая госпожа Председатель,

Уважаемые коллеги,

Прежде всего, как и другие участники встречи, хотел бы поблагодарить новозеландских партнёров за организацию нашего сегодняшнего мероприятия.

Исключительная актуальность вынесенной на обсуждение темы отмечалась сегодня практически всеми выступающими. Полностью согласен с коллегами, что действовать необходимо только вместе, объединяя усилия. Поэтому хотели бы поддержать подготовленный проект итогового документа саммита, в котором чётко выражен общий настрой на дальнейшее слаженное и скоординированное взаимодействие в рамках АТЭС для борьбы с пандемией и её последствиями.

К сожалению, эпидемическая ситуация в мире остаётся сложной. Об этом сегодня подробно говорят коллеги, в том числе и представитель Всемирной организации здравоохранения. Ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов. Не решена и проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты. Вот сейчас только что коллега передо мной об этом говорил.

И с учётом сохраняющихся высоких рисков, в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнёрами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших.

Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасные и надёжные. Высокое качество первой в мире вакцины против COVID-19 «Спутник V» подтверждено уже почти семьюдесятью государствами, официально одобрившими её к применению.

Активно продвигаем и локализацию производства наших препаратов за рубежом на основе трансфера технологий. С рядом иностранных предприятий, в том числе из экономик АТЭС заключены контракты на выпуск «Спутника V» в совокупном объёме свыше 800 миллионов доз в год. Считаем важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранением административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам.

От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом, конечно, зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере.

Как уже говорилось сегодня, пандемия нанесла серьёзный удар по всем без исключения участникам АТЭС. В наших странах число заболевших в общей сложности превысило 53 миллиона человек, а погибло более 1,4 миллиона, совокупный ВВП по итогам 2020 года снизился на 1,9 процента.

В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Всё это позволяет нам уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста. Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась. Мы готовы делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики.

В условиях пандемии ещё более актуальным становится углубление взаимодействия государств Азиатско-Тихоокеанского региона в области цифровизации. Это чрезвычайно важное направление. Сегодня коллеги говорили об этом в самом начале нашей беседы. Мы предлагаем шире взглянуть на сотрудничество по цифровой повестке – с охватом таких направлений, как внедрение современных информационных технологий в медицине, образовании, социальной сфере, укрепление информационной безопасности и защита персональных данных.

Важно также продолжить комплексную реализацию «дорожной карты» АТЭС по цифровой экономике. К такой работе следует активнее подключать и бизнес-сообщество, тем более что заинтересованность в этом неоднократно выражал Деловой консультативный совет АТЭС.

И конечно, для решения поставленной в АТЭС задачи создания на пространстве АТР к 2040 году действительно открытого, динамичного и устойчивого сообщества необходима прозрачная, предсказуемая и недискриминационная среда для торгово-инвестиционных потоков.

Свой вклад в поиск путей оживления глобальной экономики могут вносить и ведущие мировые бизнес-форумы, возобновление работы которых, естественно, должно происходить с учётом всех противоэпидемических требований. Кстати, это наглядно продемонстрировали итоги прошедшего в июне в России Петербургского международного экономического форума, «на полях» которого было подписано порядка 800 соглашений на рекордную сумму более 50 миллиардов долларов.

Рассчитываем, что представители экономик региона примут деятельное участие и в другом форуме, проводимом в России, – в Восточном экономическом форуме, намеченном на 2–4 сентября во Владивостоке.

В заключение хотел бы пожелать Новой Зеландии дальнейших успехов в качестве председателя АТЭС в текущем году.

Благодарю вас за внимание.

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