А. Широков принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Магаданской области

Source: Russia – Council of the Federation

Все острые проблемы Колымы найдут отражение в поручениях полпреда Президента РФ в ДФО Ю. Трутнева, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области принял участие в совещании под председательством заместителя Председателя Правительства РФ, Полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Заседание прошло в правительстве Магаданской области. В обсуждении вопросов социально-экономического развития региона приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор области Сергей Носов, НосовСергей КонстантиновичГубернатор Магаданской области депутаты, руководители крупнейших компаний и предприятий.

«Такой уровень участников подразумевает обсуждение и принятие решений по самым важным темам. Действительно, обсуждались вопросы стратегического порядка. Речь шла о развитии энергетической инфраструктуры и систем ЖКХ, о развитии горной промышленности Магаданской области», — рассказал Анатолий Широков.

По словам парламентария, в ходе совещания Юрий Трутнев отметил хорошую динамику в развитии Колымы. Доходы областного бюджета в 2020 г. выросли на 24 проц., в первом полугодии 2021 г. – на 15 проц. Это связано в большей степени с вводом новых объектов – Наталкинского месторождения, ГОКа золоторудной компании и других.

По итогам прошлого года Магаданская область занимает одно из ведущих мест в освоении минеральных ресурсов в ДФО и первое место по объёмам добычи золота и серебра

«По итогам прошлого года Магаданская область занимает одно из ведущих мест в освоении минеральных ресурсов в ДФО и первое место по объёмам добычи золота и серебра. В 2021 году регион планирует выйти на показатель по добычи золота в 50 тонн, по серебру 580 тонн. В социальной сфере также отмечены определенные успехи: рост заработной платы на 5 процентов в год. В Магадане идет активное строительство ФОКа «Президентский» и детского сада. Планируется, что эти объекты будут введены раньше намеченных сроков», — сообщил Анатолий Широков.

Парламентарий проинформировал, что правительство области занимается разработкой новой концепции теплоснабжения региона. В настоящее время ведется аудит эксплуатационного и технического состояния оборудования, трубопроводов и строительных конструкций тепловых сетей и источников тепловой энергии 15 населенных пунктов. По результатам проведённого аудита начнется проектирование и строительство энергоэффективных объектов теплоснабжения.

Как отметил сенатор, на совещании говорили не только об успехах Магаданской области, но и о проблемах. Одна из них – субвенции Фонда ОМС. Региональным Минздравом не были выполнены поручения Президента двухлетней давности. Это отражается на обеспечении нормальной экономической работы медучреждений.

Другая проблема – воспроизводство минерально-сырьевой базы. «Устойчивое развитие экономики Магаданской области во многом зависит от реализации проектов в сфере полезных ископаемых и расширения их сырьевой базы. Сегодня мы наблюдаем недостаточное финансирование федеральным бюджетом работ по геологоразведке», — прокомментировал Анатолий Широков.

Юрий Трутнев поручил Министерству природных ресурсов и экологии РФ совместно с правительством Магаданской области представить предложения по увеличению финансирования на проведение мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых на территории региона в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

«В поручениях полпреда, которые прозвучали, все острые проблемы нашей территории найдут своё отражение. Теперь будем работать над их реализацией», — подчеркнул Анатолий Широков.

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