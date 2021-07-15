Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История16.07.2021 00:30

56 лет с первого пуска ракеты-носителя «Протон»

56 лет назад, 16 июля 1965 года, с космодрома Байконур впервые стартовала ракета-носитель тяжёлого класса «Протон» — гордость отечественного ракетостроения. В этот день состоялся пуск двухступенчатой ракеты УР-500 с искусственным спутником Земли «Протон». Это название впоследствии закрепилось и за ракетой.

Спроектированная выдающимся конструктором Владимиром Челомеем и разработанная в филиале № 1 ОКБ-52 (сегодня — Конструкторское бюро «Салют» ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») ракета «Протон» — универсальная ракета со стартовой массой 500 тонн, которая могла бы использоваться и для запуска космических аппаратов, и как межконтинентальная баллистическая ракета с ядерным зарядом.

Однако на завершающем этапе работ УР-500 создавалась как носитель космических аппаратов. С 10 марта 1967 года начались лётные испытания «Протона» в основной трехступенчатой комплектации с индексом «К». Первой задачей пусков «Протона-К» была отработка на орбите комплекса для облёта Луны. За свою лётную историю «Протон-К» доставил на орбиту все станции серии «Салют», автоматические орбитальные станции «Алмаз», модули станции «Мир», модули Международной космической станции «Заря» и «Звезда», а также тяжелые космические аппараты связи. Космическими аппаратами, запущенными «Протоном-К», осуществлен целый спектр программ народно-хозяйственного, научного и оборонного значения.

С апреля 2012 года для космических запусков используется модернизированная ракета «Протон-М» с новой системой управления, более высоким уровнем эксплуатационных и экологических характеристик. Современная цифровая система управления и применение в составе ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» существенно расширяют спектр достижимых орбит для выведения тяжелых и сверхтяжелых полезных нагрузок.

Благодаря уникальным тактико-техническим характеристикам, высоким показателям надежности и рентабельности, «Протон» стал первой российской ракетой, вышедшей на мировой рынок пусковых услуг. Среди заказчиков — компания International Launch Services, осуществляющая коммерческую эксплуатацию ракеты, ведущие глобальные операторы спутниковой связи и вещания. Состоялось свыше 420 пусков всех модификаций «Протона», с помощью ракеты запущено около 500 отечественных и зарубежных космических аппаратов различного назначения.

В настоящее время на космодроме Байконур идет подготовка к очередному пуску ракеты-носителя «Протон-М». На ее борту — многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который в скором времени войдет с состав российского сегмента Международной космической станции.

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