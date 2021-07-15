Ю. Валяев посетил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор обсудил с ректором вуза перспективы развития учебного заведения.
Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области посетил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема.
Смотрите также
Юрий Валяев обсудил с ректором вуза перспективы развития учебного заведения.
Сенатор оценил важность учебного заведения, как источника профессиональных кадров для Еврейской автономной области. «Многие выпускники, в том числе приехавшие из других регионов, в последующем остаются в области», — отметил Юрий Валяев.
Юрий Валяев посетил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема
1 из 3
Юрий Валяев посетил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема
2 из 3
Юрий Валяев посетил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема
3 из 3
По словам сенатора, ПГУ имени Шолом-Алейхема – современный образовательный комплекс с развитой инфраструктурой, готовящий специалистов, востребованных в разных отраслях экономики и социокультурной сферы региона.