Ю. Валяев посетил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил с ректором вуза перспективы развития учебного заведения.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области посетил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема.

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Юрий Валяев обсудил с ректором вуза перспективы развития учебного заведения.

Сенатор оценил важность учебного заведения, как источника профессиональных кадров для Еврейской автономной области. «Многие выпускники, в том числе приехавшие из других регионов, в последующем остаются в области», — отметил Юрий Валяев.

Юрий Валяев посетил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема

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Юрий Валяев посетил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема

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Юрий Валяев посетил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема

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По словам сенатора, ПГУ имени Шолом-Алейхема – современный образовательный комплекс с развитой инфраструктурой, готовящий специалистов, востребованных в разных отраслях экономики и социокультурной сферы региона.

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