Т. Гигель: В Республике Алтай реализуется программа создания детских игровых площадок

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в открытии новой площадки в селе Паспаул Чойского района.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в торжественном открытии новой детской игровой площадки, построенной в селе Паспаул Чойского района в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Парламентарий отметила, что программа действует в Республике Алтай не первый год. Только в прошлом году в рамках ее реализации было благоустроено 26 объектов, 18 из них – спортивные и игровые площадки.

По ее словам, в ближайшее время объекты благоустройства будут введены еще в шести районах Республики Алтай. Спортивные и детские площадки появятся в сёлах Бешпельтир Чемальского района, Черга Шебалинского района, Язула Улаганского района, районном центре Майма. В Усть-Коксинском районе завершены работы по освещению улиц Верх-Уймонского сельского поселения, в селе Верх-Уймон также проводятся работы по обустройству мемориала участникам Великой Отечественной войны.

«Было время, когда жители глубинки отмечали, что такие площадки открываются лишь в районных центрах или в республиканской столице. А сейчас эта программа пришла в самые отдаленные сёла. Такой замечательный подарок получили и жители села Паспаул, которое всегда славилось активными и неравнодушными людьми и отличалось хорошей рождаемостью. Здесь находится замечательная школа, хороший детский сад, библиотека и много других социально значимых учреждений», — сказала Татьяна Гигель.

Эта долгосрочная программа длиной в десять лет направлена на развитие наших детей

Законодатель рассказала участникам торжества о важной государственной программе «Десятилетие детства», которая была инициирована Председателем Совета Федерации и поддержана Президентом страны. «Эта долгосрочная программа длиной в десять лет направлена на развитие наших детей. Она стартовала во всех субъектах и подчинена задаче совершенствования государственной политики в области защиты семей и детства. В нее входят такие важные блоки, как сбережение здоровья, обеспечение благополучия семей и детей, всестороннее развитие подрастающего поколении, защита детей, оставшихся без попечения родителей, улучшение качества жизни детей-инвалидов».

Татьяна Гигель приняла участие в торжественном открытии новой детской игровой площадки, построенной в селе Паспаул Чойского района

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Торжественное открытие новой детской игровой площадки, построенной в селе Паспаул Чойского района

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Татьяна Гигель приняла участие в торжественном открытии новой детской игровой площадки, построенной в селе Паспаул Чойского района

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Торжественное открытие новой детской игровой площадки, построенной в селе Паспаул Чойского района

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Татьяна Гигель

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Торжественное открытие новой детской игровой площадки, построенной в селе Паспаул Чойского района

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Татьяна Гигель

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Татьяна Гигель приняла участие в торжественном открытии новой детской игровой площадки, построенной в селе Паспаул Чойского района

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По мнению Татьяны Гигель, в этом направлении уже многое сделано. Фактически все дети имеют возможность посещать детские садики, открываются ясельные группы, оказывается серьезная финансовая поддержка многодетным и малообеспеченным семьям, растет внимание и поддержка со стороны общества к детям-инвалидам и их родителям.

В мероприятии участвовали вице-премьер правительства Республики Алтай Михаил Маргачев, министр сельского хозяйства Республики Алтай Андрей Цыгулев, депутат Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владислав Рябченко, глава администрации Чойского района Игорь Русских, глава поселения Василий Метлев.

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