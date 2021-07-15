Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космический урок#РКК Энергия15.07.2021 18:59

Состоялся очередной Космический урок

Сегодня, 15 июля 2021 года, в 11:00 по московскому времени в стенах Музея РКК «Энергия» Госкорпорация «Роскосмос» совместно с партнерами провела очередной предметный урок на тему «Инженерия космических систем» в рамках реализации уникального образовательно-просветительского проекта «Космический урок».

Участники урока из Политехнического колледжа имени Н.Н. Годовикова (г. Москва) представили спроектированные основные системы спутника Дистанционного зондирования Земли. Учащиеся из Академии цифровых технологий совместно с молодежным творческим Форумом «Китеж плюс» (г. Санкт-Петербург) продемонстрировали процесс подготовки элементов систем спутника, его автономные и комплексные испытания. В свою очередь, школьники из Всероссийского детского центра «Орленок» показали проделанную работу над моделированием полёта спутника.

Гости урока: Герой России, космонавт Роскосмоса Андрей Борисенко и заведующий лабораторией «Инженерия космических систем» Политехнического колледжа имени Н.Н. Годовикова Александр Макаров вместе с участниками урока разобрались, что включает в себя обширная тема «Космические системы», обсудили, какие рабочие специальности она в себя включает, пофантазировали о будущем Российской космонавтики, возможные базы на Луне и экспедиции на Марс. Участники урока продемонстрировали свои проекты, рассказали о каждом этапе создания спутников, начиная с 3D-моделирования, расчётов, контроля и изготовления компонентов и деталей, заканчивая сборкой и испытаниями аппаратов.

В прямом включении с борта Международной космической станции космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров ответили на вопросы участникам урока, рассказали про модули в составе МКС, в частности, побеседовали о модуле «Наука».

Проект «Космический урок» реализуется Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), Томским государственным педагогическим университетом и филиалом ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Томск» и направлен на популяризацию ракетно-космической отрасли посредством общения школьников с космонавтами, находящимися на Международной космической станции и экспертами ракетно-космической отрасли Российской Федерации.

MIL OSI