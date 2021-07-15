Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#УниверСат#Орбитальные группировки#Олег Кем#РАН15.07.2021 15:18
Соглашение о разработке целевой аппаратуры для малых космических аппаратов
Госкорпорация «Роскосмос» и ведущие институты Российской академии наук подписали соглашения по разработке миниатюризированной целевой гелиогеофизической аппаратуры для малых космических аппаратов формата CubeSat, запускаемых в рамках программы «УниверСат».
К программе присоединились следующие институты:
Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН);
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН);
Институт астрономии РАН (ИНАСАН);
Институт кристаллографии имени А.В. Шубникова РАН (ИК РАН).
Олег Кем, Директор Департамента навигационных систем (ГЛОНАСС): «Мы рады сообщить, что к программе „УниверСат“ присоединились крупнейшие научно-исследовательские институты РАН. Данные институты исторически работали в тесной кооперации с нашими головными космическими предприятиями и занимались разработкой целевой научной аппаратуры для космических аппаратов, изготавливаемых для федеральных задач. Разрабатываемая миниатюризированная гелиогеофизическая аппаратура будет устанавливаться на борт малых спутников, создаваемых российскими образовательными организациями — участниками программы „УниверСат“.Такой подход позволит проводить быструю отработку новых технологий в условиях реального космического пространства и расширит спектр целевой информации, предоставляемой нашему целевому заказчику — Росгидромету. Запуск трех малых спутников с новейшей целевой аппаратурой запланирован нами в рамках программы „УниверСат“ на конец этого года».
В Госкорпорации «Роскосмос» с 2017 года успешно действует программа по отбору, определению порядка адаптации и реализации запуска малых научно-образовательных космических аппаратов программа «УниверСат» с использованием российских средств выведения в рамках Федеральной космической программы России на 2016 — 2025 годы.
Программа «УниверСат» разработана в целях содействия развитию научно-технического потенциала, профессионального самоопределения и творчества детей и молодежи в интересах ракетно-космической отрасли, а также обеспечения реализации образовательными организациями научных экспериментов в сфере исследования космического пространства.
Стать участником программы «УниверСат» может любая российская организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивающая подготовку кадров для ракетно-космической отрасли. Разрабатываемые малые космические аппараты должны обеспечивать решение научно-прикладных задач для тематических заказчиков программы «УниверСат» Росгидромет и Минтранс России.