Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#УниверСат#Орбитальные группировки#Олег Кем#РАН15.07.2021 15:18

Соглашение о разработке целевой аппаратуры для малых космических аппаратов

Госкорпорация «Роскосмос» и ведущие институты Российской академии наук подписали соглашения по разработке миниатюризированной целевой гелиогеофизической аппаратуры для малых космических аппаратов формата CubeSat, запускаемых в рамках программы «УниверСат».

К программе присоединились следующие институты:

Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН);

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН);

Институт астрономии РАН (ИНАСАН);

Институт кристаллографии имени А.В. Шубникова РАН (ИК РАН).

Олег Кем, Директор Департамента навигационных систем (ГЛОНАСС): «Мы рады сообщить, что к программе „УниверСат“ присоединились крупнейшие научно-исследовательские институты РАН. Данные институты исторически работали в тесной кооперации с нашими головными космическими предприятиями и занимались разработкой целевой научной аппаратуры для космических аппаратов, изготавливаемых для федеральных задач. Разрабатываемая миниатюризированная гелиогеофизическая аппаратура будет устанавливаться на борт малых спутников, создаваемых российскими образовательными организациями — участниками программы „УниверСат“.Такой подход позволит проводить быструю отработку новых технологий в условиях реального космического пространства и расширит спектр целевой информации, предоставляемой нашему целевому заказчику — Росгидромету. Запуск трех малых спутников с новейшей целевой аппаратурой запланирован нами в рамках программы „УниверСат“ на конец этого года».

В Госкорпорации «Роскосмос» с 2017 года успешно действует программа по отбору, определению порядка адаптации и реализации запуска малых научно-образовательных космических аппаратов программа «УниверСат» с использованием российских средств выведения в рамках Федеральной космической программы России на 2016 — 2025 годы.

Программа «УниверСат» разработана в целях содействия развитию научно-технического потенциала, профессионального самоопределения и творчества детей и молодежи в интересах ракетно-космической отрасли, а также обеспечения реализации образовательными организациями научных экспериментов в сфере исследования космического пространства.

Стать участником программы «УниверСат» может любая российская организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивающая подготовку кадров для ракетно-космической отрасли. Разрабатываемые малые космические аппараты должны обеспечивать решение научно-прикладных задач для тематических заказчиков программы «УниверСат» Росгидромет и Минтранс России.

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