Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МАКС#МАКС-202115.07.2021 13:07

Роскосмос на МАКС-2021

В период с 20 по 25 июля 2021 года Госкорпорация «Роскосмос» и входящие в её периметр дочерние организации представят на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 передовые разработки российской ракетно-космической отрасли — уникальные изделия микроэлектроники, элементы конструкций, инновационные материалы, макеты космических аппаратов (КА) и ракет-носителей (РН).

Объединенная экспозиция разместится в павильоне F2 на площади более 1000 квадратных метров. Здесь свою продукцию представят 23 организации ракетно-космической отрасли: РКК «Энергия» имени С.П. Королева, РКЦ «Прогресс», Российские космические системы, НПО Энергомаш имени В.П. Глушко, НПО имени С.А. Лавочкина, ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Информационные спутниковые системы имени М.Ф. Решетнёва, Корпорация «ВНИИЭМ», КБ «Арсенал», ЦНИИмаш, НПК СПП, НИИ командных приборов, Спутниковая система «Гонец», Главкосмос, Главкосмос Пусковые Услуги, Композит, ОКБ «Факел», Центр Келдыша, НПО «Техномаш», НПЦАП, НИЦ РКП и филиал ОРКК — НИИ КП.

На экспозиции, в частности, будет организована презентационная зона Госкорпорации «Роскосмос», в рамках которой запланирована презентация проводимых совместно с Правительством Москвы работ по проекту создания Национального космического центра, а также демонстрация презентационного контента о перспективах реализации подпрограммы «Сфера» и проектов сотрудничества с ПАО «Газпром», в том числе системы мониторинга парниковых газов с применением данных беспилотной съемки и дистанционного зондирования Земли.

Департамент цифрового развития Госкорпорации совместно с РК-Цифра в целях продвижения импортозамещающих устройств визуализации виртуальной реальности, как одной из востребованных ключевых технологий цифровой трансформации (в том числе авиационной и космической отрасли), представят вариант использования опытного образца шлема виртуальной реальности «РОСКОСМОС XR-1» на примере тренажерного программного обеспечения виртуальной реальности, имитирующего работу космонавта с реактивным ранцем. В рамках премьеры также будет продемонстрирован видеоролик, анонсирующий запуск производства РК-Цифра в 2021 году (с поставкой в 2022 году) комплекта устройств виртуальной реальности «СОКОЛ-1» для использования при создании обучающих, тренажёрных и систем автоматизированного проектирования.

На стенде РКК «Энергия» впервые будет продемонстрирован макет многоцелевого лабораторного модуля «Наука». С помощью специального тренажера с применением систем виртуальной реальности «Одиссей» будет предоставлен доступ выхода в открытый космос для осуществления внекорабельной деятельности. Также совместно с Центром подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина запланирована работа мобильного тренажера транспортного пилотируемого корабля «Союз МС», предназначенного для предстартовой подготовки экипажей Международной космической станции, и позволяющего проводить занятия по всем этапам программы полета (выведение корабля на орбиту, ручное сближение с МКС, перестыковка с одного стыковочного узла на другой, а также ручной и баллистический спуск в атмосфере).

Тематическую основу экспозиции Центра Хруничева на Международном авиационно-космическом салоне составят действующие образцы средств выведения различной грузоподъёмности и перспективные разработки. Посетители стенда предприятия увидят макеты тяжёлых ракет-носителей «Протон-М», «Ангара-А5» и её перспективный модернизированные вариант «Ангара-А5М», макет ракеты-носителя тяжёлого класса повышенной грузоподъёмности «Ангара-А5В», разгонного блока «Бриз-М». Также в части перспективных разработок — кислородно-водородный разгонный блок КВТК, который существенно расширит возможности ракет космического назначения «Ангара-А5», «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В» по одиночному и групповому выведению космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты.

НПО Энергомаш представит на экспозиции линейку жидкостных ракетных двигателей для 1, 2 и 3 ступеней ракет-носителей, а также двигателей малой тяги для космических аппаратов. Участники и гости стенда смогут ознакомиться с двигателями РД-171 (на его основе создается двигатель РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5»), РД-191 для ракеты «Ангара», моделями двигателей РД-180 и РД-181 (устанавливаются на первые ступени американских «Атлас 5» и «Антарес»). В экспозицию включены двигатели предприятий, входящих в интегрированную структуру ракетного двигателестроения: НИИ Машиностроения (г. Нижняя Салда), КБХА (г. Воронеж), КБхиммаш имени А.М. Исаева (г. Королёв) и ОКБ «Факел» (г. Калининград).

Наиболее крупным тематическим блоком экспозиции Роскосмоса станет стенд компании «Российские космические системы», представляющий новейшие технологии космического приборостроения и аналитические сервисы, основанные на использовании информации, получаемой от космических систем навигации, связи и ДЗЗ. Здесь посетителям покажут весь жизненный цикл космической информации: от зарождения идеи по созданию отдельного космического аппарата или целой орбитальной системы, от передовой высоконадежной отечественной микроэлектроники и приборов — до управления орбитальной группировкой спутников, получения космических данных, их нейросетевой обработки и вариантов конечного применения. Стенд включает следующие сегменты: космическое приборостроение, ДЗЗ и цифровые сервисы.

На стенде НПО Лавочкина планируется демонстрация серии макетов уникальных космических обсерваторий «Спектр-Р», «Спектр-РГ» и «Спектр-УФ», макеты космических аппаратов российской лунной программы «Луна-25» и «Луна-27», а также макет посадочной платформы российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2022».

В экспозиции РКЦ «Прогресс» представлены макеты ракетно-космической техники: ракеты-носители «Союз-2» этапа 1а, «Союз-2», «Союз-2» этапа 1в и перспективная двухступенчатый «Союз-5», спутник «Аист-2Д», перспективные космические аппараты «Обзор-Р», «Ресурс-ПМ», «Бион-М» № 2 и МКА «Аист-2Т». Также на стенде РКЦ «Прогресс» будут размещены плакаты со снимками из космоса, сделанными спутником «Аист-2Д», и волоконно-оптические компоненты разработки и производства филиала РКЦ «Прогресс» — НПП «ОПТЭКС».

Корпорация «ВНИИЭМ» в рамках единой экспозиции покажет макет успешно функционирующих на орбите космических аппаратов «Канопус-В» (предназначены для мониторинга ЧС), создаваемого аппарата высокодетальной съемки и перспективного спутника «Метеор-М» № 3 (для всепогодного, оперативного, радиолокационного мониторинга). Также впервые будет представлено разработанное приложение «Дополненная реальность» для мобильных устройств, демонстрирующее облик и состав, разработанных ВНИИЭМ, космических аппаратов «Канопус-В-ИК» и «Ломоносов».

В составе экспозиции ЦЭНКИ представят макеты гироскопических приборов для ориентации космических аппаратов на орбите, макет бесплатформенного инерциального блока, интерактивный макет действующего стартового комплекса для ракет «Союз 2» и макет перспективного космического ракетного комплекса «Ангара» на космодроме Восточный.

Помимо стендов предприятий на территории объединенной экспозиции Роскосмоса будет создан отдельный профориентационный и просветительский стенд для работы с детьми и молодежью «Ключ на старт! Космос для детей».

Приведенное выше описание тематических зон и экспонируемой техники — лишь неполный перечень того, что можно будет увидеть и узнать о российской ракетно-космической отрасли.

Приглашаем всех гостей!

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