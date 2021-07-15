О. Алексеев провел в Саратове совещание по развитию семеноводства

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия обсудили проект федерального закона «О семеноводстве».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе провел совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства».

Участники мероприятия обсудили проект федерального закона «О семеноводстве», который принят Государственной Думой в первом чтении.

Как рассказал сенатор, Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обеспечивает приоритетное сопровождение этого документа. Принятие закона, внесенного Правительством России, станет серьезным вкладом в развитие отечественных селекции и семеноводства. Вопрос находится на особом контроле парламентариев, отметил Олег Алексеев.

Согласно доктрине продовольственной безопасности Россия должна обеспечивать себя семенами отечественной селекции основных сельхозкультур более, чем на 75 проценто

«Согласно доктрине продовольственной безопасности Россия должна обеспечивать себя семенами отечественной селекции основных сельхозкультур более, чем на 75 процентов», — сообщил Олег Алексеев.

Он отметил, что при обсуждении законопроекта в Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поступило свыше 140 поправок, которые были систематизированы и отправлены в Государственную Думу.

Олег Алексеев

1 из 15

Совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

2 из 15

Совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

3 из 15

Совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

4 из 15

Совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

5 из 15

Совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

6 из 15

Олег Алексеев в рамках работы в регионе провел совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

7 из 15

Совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

8 из 15

Совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

9 из 15

Совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

10 из 15

Совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

11 из 15

Совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

12 из 15

Совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

13 из 15

Совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

14 из 15

Олег Алексеев в рамках работы в регионе провел совещание по теме: «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

15 из 15

Парламентарий рассказал, что на совещании были озвучены различные предложения по усовершенствованию документа. В частности, прозвучали пожелания государственной поддержки ученых-селекционеров, организации промышленного семеноводства сельхозкультур и другие. «Общее мнение: закон о семеноводстве необходим, главное – чтобы он был рабочим, чтобы отечественные селекция и семеноводство вернулись на ранее занимаемые передовые позиции», – подытожил сенатор.

Он отметил, что все поступившие предложения будут переданы в профильный комитет СФ, а по итогам региональных рабочих совещаний будет подготовлен доклад.

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский, министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин, представители научной, аграрно-прикладной сферы, руководители профильных ведомств.

MIL OSI