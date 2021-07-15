Олег Матыцин оценил условия подготовки российских олимпийцев в Хабаровске

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин находится с рабочим визитом на Дальнем Востоке, где проводит встречи со спортсменами и тренерами сборных команд стран, находящимися на базах Дальнего Востока на заключительном этапе подготовки к Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония).

Сегодня, 15 июля, Олег Матыцин в Хабаровске встретился со сборными командами России по фехтованию, прыжкам на батуте и маунтинбайку. Фехтовальщики готовятся на базе туристического комплекса «Заимка», батутисты – в универсальном краевом спортивном комплексе, представители маунтинбайка – в спортивном комплексе «Юность».

«Самое главное, чтобы на этом этапе подготовки к Играм все были здоровы. Спасибо вам большое за труд, осталось совсем немного до старта соревнований. Будем за вас переживать, сделаем всё возможное, чтобы вся страна вас поддерживала», – обратился к спортсменам и тренерам Олег Матыцин.

Кроме того, Министр провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, на который обсуждалось развитие спортивной инфраструктуры в регионе.

«Дальний Восток был выбран местом для заключительного этапа подготовки к Играм XXXII Олимпиады в Токио, чтобы спортсмены лучше адаптировались к условиям, которые будут в Японии, – отметил Олег Матыцин в беседе с журналистами. – Я пообщался со спортсменами и тренерами сборных команд России, лично убедился в том, что благодаря поддержке руководителей субъектов здесь созданы отличные условия для тренировочного процесса, проживания, восстановления. Дальний Восток является одним из стратегических регионов развития спорта. Мы видим, что большое количество соревнований проводятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Корее, Китае, Японии, многих других странах. В ближайшее время планируем совершенствование спортивной инфраструктуры, строительство новых спортивных объектов для проведения на Дальнем Востоке сборов и организации международных и всероссийских соревнований. Мы сейчас разрабатываем общую карту спортивной инфраструктуры, федеральных баз в Российской Федерации с учётом различных климатических условий, часовых поясов, высотности, чтобы максимально обеспечить сборные команды страны условиями подготовки у нас в России. Пандемия ещё раз показала, что мы должны быть полностью обеспечены современной инфраструктурой для подготовки сборных команд. Чтобы укреплять национальную систему спорта, нам важно в России проводить крупные спортивные соревнования».

Олег Матыцин подчеркнул, что Хабаровск рассматривается как один из федеральных центров подготовки сборных команд страны. «В Хабаровске находится одно из наших ведущих высших учебных заведений – Дальневосточная государственная академия физической культуры. Здесь планируется строительство бассейна и легкоатлетического манежа. Мы видим необходимость развития материально-технической базы для медалоёмких видов спорта. В скором времени должно быть представлены региональные Стратегии развития физической культуры и спорта. Часть этой Стратегии – укрепление материально-технической базы, создание современной спортивной инфраструктуры», – заявил Министр.

Днём ранее Олег Матыцин посетил Владивосток, где встретился со сборными командами России по триатлону, стрельбе из лука, спортивной борьбе, дзюдо, бадминтону, плаванию и боксу. После Хабаровска Министр совершит поездку в Южно-Сахалинск, где также проинспектирует условия подготовки российских спортсменов к Играм в Токио.

Российские спортсмены проходят заключительный этап подготовки к Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония) на территории Дальневосточного федерального округа (Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Республика Бурятия).

Хабаровский край принимает сборные по велосипедному спорту (ВМХ, маунтинбайк), прыжкам на батуте и фехтованию.

Тренировочные мероприятия заключительного этапа профинансированы за счёт федерального бюджета в рамках выделенных лимитов спортивным федерациям. В рамках заключительного этапа подготовки Минспорт России обеспечил закупку специализированного оборудования и инвентаря в соответствии с заявками спортивных федераций.

Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции на 2021 год и пройдут с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях примут участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

В состав олимпийской команды России вошли 335 спортсменов. Большинство из них делегировали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Российские спортсмены выступят в следующих видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, спортивная борьба (вольная, греко-римская), велоспорт (ВМХ, трек, маунтинбайк, шоссе), водное поло, волейбол, пляжный волейбол, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, гребной спорт, дзюдо, каратэ, конный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, пулевая стрельба, регби-7, синхронное плавание, скалолазание, современное пятиборье, спортивная гимнастика, стендовая стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжёлая атлетика, фехтование, художественная гимнастика.

Пресс-служба Минспорта России

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