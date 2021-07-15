Н. Журавлев: Деятельность добровольцев способствует реализации национальных целей развития страны

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел рабочую встречу с Председателем Совета Ассоциации волонтерских центров.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провел рабочую встречу с Председателем Совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) Артемом Метелевым.

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Главная миссия АВЦ – создавать инфраструктуру развития добровольчества. На это направлены федеральные программы Ассоциации, охватывающие различные виды волонтерства и объединяющие неравнодушных людей всех возрастов. Сейчас это более 1 млн добровольцев в 83 регионах страны.

Собеседники обсудили направления деятельности АВЦ, перспективы развития организации, а также вопросы изменения законодательства для облечения работы волонтёров.

Волонтерское движение в России сегодня становится по‑настоящему массовым, сплачивая между собой людей разных поколений и возрастов

«Волонтерское движение в России сегодня становится по‑настоящему массовым, сплачивая между собой людей разных поколений и возрастов. При этом, деятельность добровольцев решает не только частные вопросы, но и способствует реализации национальных целей развития страны», — отметил Николай Журавлев.

Встреча Николая Журавлева с Председателем Совета Ассоциации волонтерских центров Артемом Метелевым

Сенатор подчеркнул, что конструктивное рабочее взаимодействие парламентариев с руководством Ассоциации волонтерских центров поможет, в том числе, совершенствовать действующее законодательство в целях налогового стимулирования благотворительности и волонтерской деятельности с учетом инициатив, основанных на практическим опыте добровольцев.

Крупнейшая волонтерская организация в стране была создана по инициативе Президента России в 2014 году.

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