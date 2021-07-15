Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Ангара15.07.2021 20:30

На Восточном продолжается монтаж баллонов высокого давления

На стартовом комплексе для ракет-носителей «Ангара» космодрома Восточный специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и подрядной организации приступили к монтажу системы хранения и выдачи сжатых газов.

В централизованном сооружении стартового комплекса установлены в проектное положение 36 баллонов, ежедневно ведется монтаж металлоконструкций под них. Всего в централизованном и стартовом сооружении необходимо установить 1599 баллонов.

Баллоны высокого давления предназначены для приема, хранения и выдачи сжатых газов (воздуха, азота и гелия), необходимых для обеспечения работ при подготовке и пуске ракеты космического назначения «Ангара-А5». Масса каждого составляет более 4 тонн, длина свыше — 6 метров и объем — 1000 л.

На сегодняшний день на техническом комплексе в Энергоблоке уже завершены работы по монтажу 172 баллонов системы производства и хранения сжатых газов. В данный момент оборудование проходит первичное техническое освидетельствование, после чего будет готово к обеспечению работ.

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