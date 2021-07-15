Л. Талабаева: Мы усилим парламентский контроль за исполнением законодательства, гарантирующего заготовку населением валежника для собственных нужд

Source: Russia – Council of the Federation

Итоги этой работы будут рассмотрены в период осенней сессии 2021 года на парламентских мероприятиях по лесной тематике, сказала сенатор.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края проинформировала о ходе работы по мониторингу реализации гражданами права свободно и бесплатно осуществлять заготовку валежника для собственных нужд.

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Сенатор напомнила, что такая работа ведется палатой более трех лет, с момента принятия Федерального закона «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации», которым это право было специально закреплено.

По словам Людмилы Талабаевой, благодаря совместной работе в рамках межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Рослесхозом, регионами определено понятие валежника, установлены единые правила по его заготовке, а также обеспечен контроль эффективности действий регионов по организации этой работы.

Как пояснила сенатор, система правового регулирования вопроса — сложная, поскольку общие правила заготовки валежника определены Лесным кодеком РФ и приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов». Правила его заготовки также установлены законами и правовыми актами субъектов РФ.

Предусматривается, уточнила сенатор, что при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, или образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев при буреломе, снеговале и др. Заготовка осуществляется в течение всего года. При этом допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, легких бензопил).

Необходимо обеспечить полное соответствие норм регионального законодательства нормам законодательства РФ, скорректированным на основе правоприменительной практики

По данным Минприроды России, практически во всех субъектах РФ информация о правилах заготовки и сбора валежника размещена на официальных сайтах органов государственной власти, специальные стенды размещены в лесах, ведется разъяснительная работа с населением, сообщается о территориях, требующих очистки от валежника, памятки распространяются среди граждан и передаются администрациям муниципальных образований.

«Необходимо обеспечить полное соответствие норм регионального законодательства нормам законодательства РФ, скорректированным на основе правоприменительной практики», — подчеркнула Людмила Талабаева.

В настоящее время такая работа проводится сенаторами Российской Федерации и федеральными органами власти. Ее итоги будут рассмотрены в период осенней сессии этого года на парламентских мероприятиях по лесной тематике, заверила парламентарий.

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