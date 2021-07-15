К. Долгов: В Комитете СФ по экономической политике ведется постоянная работа по поддержке отечественной радиоэлектронной промышленности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по обсуждению проекта балльной системы оценки соответствия вычислительной техники критериям продукции, произведенной в России.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области провел совещание по обсуждению проекта балльной системы оценки соответствия вычислительной техники критериям продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Участники мероприятия рассмотрели проект соответствующего постановления Правительства РФ.

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В совещании приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ТПП РФ, руководители отраслевых некоммерческих объединений и компаний.

Введение балльной системы для вычислительной техники необходимо и своевременно. Также следует продолжать активную работу в части стимулирования спроса и совершенствования законодательства о госзакупках

Сенатор указал, что введение балльной системы для вычислительной техники необходимо и своевременно. Также следует продолжать активную работу в части стимулирования спроса и совершенствования законодательства о госзакупках, подчеркнул он.

Константин Долгов отметил, что в Комитете Совета Федерации по экономической политике в постоянном режиме ведется совместная с ведомствами и отраслевым сообществом работа по поддержке отечественной радиоэлектронной промышленности.

Представители отрасли получили возможность в открытом конструктивном диалоге обменяться мнениями с регуляторами. Участники совещания отметили значимую роль Совета Федерации в формировании мер, направленных на развитие радиоэлектронной отрасли, в частности вычислительной техники, и реализации важных государственных задач по повышению уровня технологического суверенитета и обеспечения цифровизации экономики России.

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