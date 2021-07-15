Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Набор 201815.07.2021 09:50

Космонавты выдержали испытание жарой

Условный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Александра Горбунова, Алексея Зубрицкого и Александра Гребенкина завершил тренировку в пустыне. По условиям испытания их спускаемый аппарат отклонился от расчетной точки посадки и приземлился в месте, куда поисково-спасательные силы смогли добраться только через двое суток.

На первом этапе космонавты должны были расчистить место для лагеря, построить сначала временное, а затем и основное укрытие. Палящее июльское солнце, изнуряющий зной, ограниченный запас воды, — экипаж находился в экстремальных условиях. Для того чтобы уберечь себя от обезвоживания и сохранить силы в дневное время космонавты старались не двигаться и не разговаривать. Предусмотренные циклограммой тренировок действия совершали в те часы, когда спадала жара.

Отработка взаимодействия с поисково-спасательными силами — важная часть тренировочного процесса. Экипаж должен поддерживать радиосвязь со спасателями и обозначать свое местонахождение световыми сигналами.

«Во время тренировок по выживанию на воде космонавты отрабатывают навыки обращения с сигнальными средствами. А здесь они используют их уже для взаимодействия с поисково-спасательными силами. Ведя радиообмен, они должны своевременно возводить сигнальные патроны. В темное время суток нужно уметь показать свое местонахождение спасателям, которые находятся на вертолете, а днем помимо этого обозначить условия для захода вертолета на посадку: направление и силу ветра у земли», − рассказал начальник отделения Центра подготовки космонавтов Александр Герман.

В ходе тренировки отрабатывается ситуация, при которой экипаж должен покинуть лагерь и отправиться навстречу спасателям, ведя с ними радиообмен и корректируя передвижение по указаниям поисковиков. Еще одно испытание, которое проходят космонавты, это оказание медицинской помощи «пострадавшему» товарищу. По итогам тренировок проводится их детальный разбор.

Для двух условных экипажей испытания завершены. В пустыне Казахстана «выжили» Константин Борисов, Кирилл Песков, Олег Платонов, Александр Горбунов, Алексей Зубрицкий, Александр Гребенкин. Но они все еще остаются на Байконуре. У космонавтов-испытателей набора 2018 года есть уникальная возможность увидеть запуск модуля «Наука», который запланирован на 21 июля 2021 года.

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