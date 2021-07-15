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#НПО Энергомаш#Большие вызовы#Центр Сириус#Игорь Арбузов15.07.2021 21:53

Команда НПО Энергомаш участвует в проектной смене «Большие вызовы»

В образовательном центре «Сириус» состоялась первая предзащита проектов программы «Большие вызовы», в которой участвует команда Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с проектом GasHopper. Целью данной защиты является представление проекта GasHopper — аппарата для исследования Марса, который перемещается, перелетая с места на место с помощью реактивной тяги, формулирование задач и распределение ролей в проекте.

По словам инженера-конструктора, 1 категории Ивана Бурцева, — «Ребята быстро втянулись в работу и определились с кругом задач, которые нужно решить для достижения поставленной цели. Предзащита прошла хорошо, выступали уверенно, на данном этапе ребята показали, что глубоко погрузились в проект и достойно ответили на все заданные вопросы».

Работа над проектом ведется очень активно — уже спроектированы опоры GazHopper, идёт проектирование клапана основного двигателя и начата проработка электронной схемы аппарата.

Рассказывая о прошедшей предзащите проекта инженер-конструктор 1 категории Сергей Кузьмичев подчеркнул, что школьникам тяжело было удержаться, чтобы не рассказать раньше времени о достигнутых результатах, которых за неделю работы накопилось уже очень много.

«Мне очень понравилось их выступление, особенно сообразительность ребят, с которой они отвечали на весьма непростые вопросы аудитории, — рассказывает Сергей Кузьмичев. — Считаю, что они, как команда, преодолели первый и самый тяжелый психологический барьер. По содержанию доклада ребята старались быть лаконичными, как этого требовал регламент, но несмотря на это смогли в полной мере заинтересовать присутствующих своим проектом».

Школьникам из команды Энергомаша предстоит пройти все стадии разработки изделия: расчетную часть, проектирование, подготовку и изготовление конструкции, в том числе с применением перспективных технологий, испытание, его обработка и презентация проекта — все этапы, которые проходит конструктор на предприятии.

Со своей стороны, как неоднократно подчеркивал генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов, по окончании смены в Сириусе предприятие будет оказывать поддержку талантливым школьникам в их подготовке к поступлению в целевые вузы, с которыми сотрудничает предприятие, а в дальнейшем — содействовать их трудоустройству в НПО Энергомаш.

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