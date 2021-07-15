В. Тимченко принял участие в заседании Законодательного Собрания Кировской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подвел итоги совместной работы с региональными депутатами.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области принял участие в пленарном заседании регионального Законодательного Собрания.

По словам Вячеслава Тимченко, результаты масштабной законотворческой работы депутатов шестого созыва, ответственная позиция региональных властей и поддержка федерального центра в целом способствовали созданию благоприятных условий для жизни людей с точки зрения экологии, медицинского обслуживания и образования.

Ответственная позиция региональных властей и поддержка федерального центра в целом способствовали созданию благоприятных условий для жизни людей с точки зрения экологии, медицинского обслуживания и образования

«Все депутаты независимо от партийной принадлежности эффективно трудились во благо региона. Наша совместная работа в эти годы была плодотворной и помогла решить многие проблемы жителей области», — сказал сенатор.

Вячеслав Тимченко принял участие в пленарном заседании регионального Законодательного Собрания

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Вячеслав Тимченко принял участие в пленарном заседании регионального Законодательного Собрания

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Вячеслав Тимченко принял участие в пленарном заседании регионального Законодательного Собрания

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Вячеслав Тимченко вручил награды Совета Федерации

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Вячеслав Тимченко вручил награды Совета Федерации

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Вячеслав Тимченко вручил награды Совета Федерации

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Вячеслав Тимченко вручил награды Совета Федерации

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Вячеслав Тимченко вручил награды Совета Федерации

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Вячеслав Тимченко вручил награды Совета Федерации

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Вячеслав Тимченко вручил награды Совета Федерации заместителям председателя Законодательного Собрания Кировской области Владимиру Костину и Герману Гончарову, председателю комитета по аграрным вопросам и развитию сельских территорий, переработке сельхозпродукции, предпринимательству и торговле Владимиру Яговкину, заместителю председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Василию Митюкову. Кроме того, ряд депутатов был отмечен благодарственными письмами Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

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