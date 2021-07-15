Встреча с главой Объединённой авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Юрий Борисович, пройдёмся по презентации, по наиболее знаковым проектам нашим.

И два слова о том, как идёт подготовка к авиасалону МАКС.

Ю.Слюсарь: Владимир Владимирович, подготовка к МАКСу идёт полным ходом. МАКС начинается 20 июля, стартует.

Мы, несмотря на ограничения, которые связаны с пандемией, тем не менее, рассчитываем на то, что участие и на уровне бизнеса, и на уровне посетителей будет на уровне 2019 года.

Приглашение приняли все наши традиционные страны-партнёры и компании-партнёры. У нас Казахстан будет страна-партнёр в этом году. И мы, конечно, готовим несколько сюрпризов, несколько новинок, поэтому очень хотели бы Вас увидеть на этом мероприятии.

В.Путин: Традиционно я там бываю, приеду, конечно.

Ю.Слюсарь: 20 июля начинается.

В.Путин: Хорошо.

Ю.Слюсарь: По программам, Владимир Владимирович.

После нашей с Вами последней встречи прошло чуть меньше года. Хотел рассказать о том, что за это время произошло, начать с гражданской авиации в первую очередь.

«Сухой Суперджет» – самолёт, который в тяжёлое пандемийное время, в условиях падения авиационных перевозок, эксплуатируется интенсивно. У нас сейчас на крыле 155 самолётов эксплуатируется, 30 самолётов мы поставим ещё в течение этого года. Итого к концу года будут больше 180 самолётов летать.

За последний год благодаря в том числе тем инвестициям, которые были сделаны, удалось добиться результатов по повышению исправности, на десять процентов она выросла. Вырос средний налёт на машину, сейчас он составляет порядка семи-восьми часов – это, в принципе, уровень, сопоставимый с теми конкурентами, одноклассниками, с которыми нас всегда сравнивают. И авиакомпании довольны, поскольку там, где раньше летали 200-местные машины, сейчас востребованы 100-местные машины.

Я могу сказать, что в принципе мы потихоньку приходим к тому, что «Суперджет» становится основой парка региональных самолётов, и на этой машине в основном у нас люди будут внутри страны передвигаться, в том числе минуя Москву, в развитие той системы поддержки, которая нужна.

В.Путин: Региональный перевозчик.

Ю.Слюсарь: Да.

Программа создания отечественных систем, в первую очередь двигателя ПД-8 как альтернативного двигателя российско-французскому, идёт в соответствии с графиком. Коллеги-двигателисты демонстрируют значительные успехи, и мы надеемся, что на горизонте двух лет получим наш новый отечественный двигатель, который будет предлагаться заказчиками наряду с французским.

Масштабные инвестиции в систему ППО [послепродажного обеспечения] дали свой результат. У нас нет проблем с поставкой запасных частей, сейчас у нас обеспечены и авиакомпании, и производители, поэтому все эти усилия, которые на протяжении последнего времени, в том числе финансовые, предпринимались по инвестициям в этой части, они, собственно, дали свой результат.

Поэтому по «Сухому Суперджету», на наш взгляд, ситуация [нормальная] благодаря оказанным мерам поддержки. Спасибо Вам за решение по 59 самолётам, по которым выдали государственную гарантию, она позволила нам с нашими коллегами из ПСБ [«Промсвязьбанк»] заключить контракти по авиакомпании «Аэрофлот» и авиакомпании «Россия». И авиакомпания Red Wings, и авиакомпания «Азимут» в городе Ростов-на-Дону, они все получили самолёты, все они летают и довольны.

По МС-21. Более 500 полётов сделано, интенсивность программы испытаний – и лётных, и стендовых – идёт. Крыло из отечественных композиционных материалов недавно прошло одно из ключевых испытаний на так называемый обратный случай.

Это уникальная технология по изготовлению крыла из композиционных материалов, так называемая инфузионная технология, которая позволяет делать крыло большего удлинения, что даёт лучшую аэродинамику, лучшую экономику.

И эта технология, которая нами освоена сейчас, завод построен отдельно под эту технологию в Ульяновске рядом с заводом, на котором производится Ил-76, завод «Аэрокомпозит». Там, собственно, мы эти крылья в буквальном смысле слова «выпекаем» и поставляем уже в Иркутск, где они стыкуются с самолётом и дальше поставляются заказчикам.

У нас сейчас одна из основных задач, это и технологическая задача, – доведение уровня производства к 2025 году до 36 самолётов, а дальше, за два года, мы должны выйти на уровень 72.

Машина востребована. Только на отечественном рынке порядка 600 машин [такого класса] в ближайшие десять лет будет закуплено – это по самым консервативным оценкам. Но мы, конечно, рассчитываем на то, что значительную часть нашего внутреннего рынка займут самолёты МС-21, в том числе благодаря протекционистским мерам поддержки со стороны государства, поэтому нам надо быть технологически к этому готовыми.

То оборудование, которое сейчас стоит не только в Иркутске на заводе финальной сборки, но и на других предприятиях: сейчас мы, конечно, планируем пойти таким образом, чтобы синхронно – с задачами серийного производства финалистов – наши предприятия кооперации тоже могли [использовать] эту программу по созданию новых комплексов, новых систем.

Я напомню, что это не просто импортозамещение, это ещё и создание систем нового поколения, которые нам позволят не просто заменить иностранные [системы] на отечественные, но ещё и предложить, так сказать, новый функционал по более привлекательной цене.

Поэтому задача сейчас разворачивать сильное производство МС-21 – это главное.

По 114-й машине [Ил-114–300].

В.Путин: Мы когда начали?

Ю.Слюсарь: Первый полёт у нас, если Вы помните, состоялся в декабре, и сразу машина приступила к лётным испытаниям.

В.Путин: Мы когда начали по ней работать?

Ю.Слюсарь: Вы поддержали тогда эту идею, это было четыре года назад.

В.Путин: Срок ничего, нормальный.

Ю.Слюсарь: Сейчас машина интенсивно проходит испытания, строится второй лётный [образец] в городе Луховицы – там, где мы делаем наши МиГ-29. Компания «Аврора», дальневосточная компания, проект по которой рассматривается и отдельно поддерживается, заказала 19 таких машин.

Я напомню, что наши скромные планы предполагают производство двенадцати машин в год, но мы надеемся, что рынок, в том числе меры поддержки, авиационная мобильность, которая будут в труднодоступных регионах, повысит спрос на эту машину.

По стратегической авиации, Владимир Владимирович. Ситуация сбалансирована, контракты с нашим заказчиком в лице Министерства обороны подписаны. Они подписаны как на производство новых Ту-160, так и на модернизацию существующего парка «стратегов». Это для казанского завода обеспечит стабильную загрузку на ближайшие десять лет.

В.Путин: На семь лет как минимум.

Ю.Слюсарь: На семь лет как минимум. Если исходить из тех планов, которые заказчик озвучил, это будет на больший период.

Перспективная программа для дальней авиации идёт в соответствии с графиком.

По оперативно-тактической авиации. Главное событие в прошлом году – это в декабре поставка первого серийного Су-57. В этом году мы поставим уже четыре машины. И дальше наша задача – вместе с кооперацией – выйти на уровень двенадцати машин в год. Всего у нас с Министерством обороны подписан контракт на 76 таких машин.

Мы надеемся на то, что, кончено, – так как эта машина выбрана платформой, основной машиной для решения широкого круга задач, –заказ на эти машины будет измеряться сотнями.

Наша задача – технологически быть к этому готовыми, в том числе с учётом тех новых задач, которые перед этой машиной заказчик поставил. Разработка нескольких версий этой машины, начало опытно-конструкторской работы по этой теме у нас в этом году ожидается.

В.Путин: Хорошо.

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