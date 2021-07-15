А. Майоров провел совещание по вопросам обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в рамках посещения Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.

В рамках посещения Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел совещание, где был рассмотрен ход исполнения Постановления Совета Федерации по обеспечению защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.

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Глава Комитета СФ проинформировал, что Постановлением Совета Федерации предусмотрена рекомендация Правительству РФ ускорить проведение внутригосударственного согласования проекта изменений в соответствующие технические регламенты Таможенного союза в части включения показателя содержания глицидиловых эфиров жирных кислот (в пересчете на глицидол) в отдельных видах продукции. Указанный проект предлагается направить в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

В ходе встречи Алексей Майоров совместно с директором Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Дмитрием Никитюком, сотрудниками института и исполнительным директором Масложирового союза России Михаилом Мальцевым проанализировали ход подготовки изменений в Технический регламент «О безопасности пищевой продукции» и Технический регламент на масложировую продукцию, в части нормирования допустимого уровня содержания глицидиловых эфиров в пищевой продукции.

Участниками мероприятия было отмечено, что есть все основания полагать, что Постановление Совета Федерации будет реализовано до конца текущего года.

Алексей Майоров ознакомился с основными направлениями деятельности учреждения. Ведущие ученые Центра под руководством академика РАН Виктора Тутельяна показали свои новые разработки в сфере рационального питания. Было отмечено, что основным критерием здорового питания следует считать полное соответствие рациона физиологическим потребностям человека в энергии, пищевых и биологически активных веществах.

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