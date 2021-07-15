А. Варфоломеев принял участие в заседании Комитета по социальной политике и здравоохранению Палаты молодых законодателей при СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы обеспечения доступности и качества медицинской помощи.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей при СФ Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в онлайн заседании Комитета по социальной политике и здравоохранению Палаты молодых законодателей при СФ.

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Мероприятие провела Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Палаты молодых законодателей при СФ Анна Шевченко. В работе также участвовали представители регионов РФ — работники системы здравоохранения, сотрудники научных учреждений, эксперты.

В повестке дня – темы, связанные с обеспечением доступности и качества медицинской помощи для населения.

В частности, затронуты вопросы, касающиеся организации медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, изменения подхода к формированию тарифов клинико-статистических групп (КСГ) в системе ОМС с целью повышения доступности инновационной терапии в онкологии. Также подняты вопросы организации медицинских кабинетов и медицинского обслуживания в учреждениях образования и санаторно-курортном лечении, медико-психологической реабилитации и оздоровления работников здравоохранения.

Выступавшие выдвинули ряд конкретных предложений, в частности, по внесению изменений в ряд федеральных законов и ведомственных нормативных актов.

«Вопросы, поставленные членами Комитета по социальной политике и здравоохранению Палаты молодых законодателей при СФ, волнуют профессиональное сообщество», — подчеркнул Александр Варфоломеев.

Сенатор отметил серьезный подход молодых законодателей к обсужденным темам и сообщил, что выработанные предложения будут доложены руководству Совета Федерации.

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