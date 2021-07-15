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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ15.07.2021 11:46

Активисты Протон-ПМ провели технический фестиваль для школьников «Золотого резерва»

Молодые сотрудники компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») совместно с педагогами Техно-школы имени В.П. Савиных провели мастер-классы в рамках профильной смены выездного лагеря «Золотой резерв». Она прошла с 28 июня по 11 июля 2021 года в оздоровительном лагере «Салют». В ходе трёхдневного технического фестиваля эксперты развивали прикладные навыки участников смены — почти двухсот учащихся 8–10 классов.

Молодые «протоновцы» подготовили задания, ориентированные на освоение современных технологий. Оператор станков с программным управлением Анастасия Башкирцева обучала 3D-моделированию: ребята рисовали конус, шар, цилиндр, призмы, пружину в специальной программе. Тонкости журналистики старшеклассники постигали с инженером-технологом Валентином Семёновым: готовили и монтировали новостные репортажи о событиях смены. Вместе с инженером-технологом Татьяной Даниловой, увлекающейся модой, школьники подарили вторую жизнь старой одежде: сшили себе панамы из джинсов, которые активисты Союза молодёжи предварительно собрали у работников предприятия.

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «Мы благодарим руководство Техно-школы за то, что пригласили именно нас в качестве партнёров для организации фестиваля и помогли реализовать идеи нашей молодёжи. Разрабатывая кейсы, мы учитывали как технологическую направленность, так и интересы детей и активистов „Протона“. Здорово, что наша трёхдневная программа стала финишной точкой смены „Золотой резерв“. Надеюсь, мы оставили самые приятные впечатления и обучили ребят полезным навыкам».

Профильная смена лагеря проводилась в рамках городского проекта для одарённых и талантливых учеников «Золотой резерв», показавших высокие результаты в учёбе, олимпиадном движении, творчестве и спорте. Наряду с технической программой команды Техно-школы и Протон-ПМ в рамках смены также состоялись трёхдневные агробизнес-технологический, спортивный и химико-технологический фестивали, организованные уникальными школами совместно с их социальными партнёрами.

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