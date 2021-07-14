Ю. Валяев посетил Облученский район Еврейской автономной области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор и представители местной администрации обсудили вопросы дальнейшего развития территории.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области в ходе рабочей поездки в автономию посетил Облученский район. Вместе с главой муниципалитета Евгением Рекедой и представителями администрации сенатор обсудил вопросы развития территории.

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Одним из первых был поднят вопрос о строительстве новой школы в районе – старое здание школы №3, которому в этом году исполнилось 85 лет, находится в ненадлежащем для эксплуатации состоянии.

«Необходимо поэтапно выполнить условия для строительства новой школы, выделить земельный участок, оформить его, профинансировать проектно-изыскательные работы, подать заявку на финансирование школы, после чего будет решаться вопрос строительства. В этом и заключается работа сенатора в регионе: сначала углубленное понимание, затем включение в процесс», — отметил Юрий Валяев.

Кроме этого обсуждались вопросы выделения жилья детям-сиротам, организация питания в детских учреждениях и в школьных столовых.

Юрий Валяев посетил Облученский район Еврейской автономной области

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Юрий Валяев посетил Облученский район Еврейской автономной области

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Юрий Валяев посетил Облученский район Еврейской автономной области

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Юрий Валяев посетил Облученский район Еврейской автономной области

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Юрий Валяев посетил Облученский район Еврейской автономной области

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Юрий Валяев посетил Облученский район Еврейской автономной области

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Юрий Валяев посетил Облученский район Еврейской автономной области

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Юрий Валяев посетил Облученский район Еврейской автономной области

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При посещении пищеблока школы №2 руководство и работники учреждения подробно рассказали сенатору о том, как формируется меню с учетом потребностей детей, как закупаются продукты, осуществляется контроль готовой продукции.

Также сенатор принял участие в совещании с заместителем Председателя Правительства РФ – Полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Юрием Трутневым.

Состоялось заседание по вопросам создания современного образа Еврейской автономной области и организации комфортной городской среды г. Биробиджана в областном правительстве.

«Очень важно, чтобы у людей было желание оставаться в родном городе, создавать семьи, развивать свой регион, для этого, конечно необходимо создавать комфортные условия и эта работа ведется», — подчеркнул Юрий Валяев.

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