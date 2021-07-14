Ю. Архаров: Государство должно создавать условия, способствующие ведению гражданами здорового образа жизни

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в форуме «Здоровье нации – основа процветания России».

Член Комитета Совета Федерации по социальной Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области принял участие в открытии Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».

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Сенатор отметил, что укрепление общественного здоровья отнесено к главным приоритетам государства. «По сравнению с тем, что было еще лет десять — пятнадцать назад, сейчас мы видим существенные позитивные изменения в отношении наших сограждан к своему здоровью. В моду вошли занятия спортом и активный отдых. В последние годы многие стали замечать тенденцию к снижению употребления алкоголя и табачной продукции. Курение перестало быть нормой», — отметил Юрий Архаров.

Основной целью Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» является прямая направленность на повышение эффективности принимаемых мер по укреплению общественного здоровья, обмен опытом успешных региональных и муниципальных практик, изменение отношения граждан к своему здоровью, рассказал сенатор.

Юрий Архаров принял участие в форуме «Здоровье нации – основа процветания России»

Он отдельно выделил значение принимаемых мер для создания условий, способствующих ведению здорового образа жизни. «Работа по укреплению здоровья нации требует скоординированных действий различных государственных структур, муниципальных властей, бизнеса, общественных организаций. У населения нашей страны должна быть мотивация вести здоровый образ жизни. Для этого необходимо создать все условия: обеспечить доступность занятий спортом, продолжить работы по модернизации городской инфраструктуры, парков, немаловажно контролировать состояние воздуха, воды и почвы, пищевых продуктов, учесть еще очень много параметров».

Юрий Архаров считает, что важная часть работы должна быть направлена на разъяснение гражданам необходимости заботиться о своем здоровье. «Организаторы здравоохранения, врачи, волонтеры, активисты общественных движений пытаются донести до сознания сограждан, особенно молодых, что за своим здоровьем нужно следить уже сегодня, не откладывая это на потом», — подчеркнул сенатор.

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