Телефонный разговор со спецпредставителем Президента США по вопросам климата Джоном Керри

Source: President of Russia – Kremlin

Джон Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки.

Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация придаёт большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Глазго, 31 октября – 12 ноября 2021 года) с учётом национальных приоритетов по декарбонизации.

В контексте текущего председательства России в Арктическом совете состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике.

В целом констатировано, что климатическая проблематика – одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы.

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