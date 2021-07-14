Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Валинур Агишев14.07.2021 22:19

Специалисты Космического центра «Восточный» устраняют последствия паводка в Амурской области

Специалисты Отдела специальной автомобильной техники Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») оказали помощь в установке металлической дымовой трубы на котельной 433 квартала города Благовещенска.

С момента начала ремонтно-восстановительных работ на котельной жители этого района были вынуждены обходиться без горячей воды. С просьбой оказать содействие в проведении монтажа дымовой трубы обратились к директору филиала ЦЭНКИ Валинуру Агишеву. Для установки металлоконструкции высотой около 40 метров и массой больше 13 тонн необходима спецтехника высокой грузоподъёмности, в то время как техника края мобилизована для устранения других последствий паводка.

Руководство Космического центра «Восточный» оперативно выделило автомобильный кран Liebherr весом больше 100 тонн и направило его к месту проведения монтажа. Специалисты Космического центра оперативно выполнили работы по транспортировке и установке дымовой трубы. После завершения финальных ремонтных операций горячее водоснабжение для жителей 433 района возобновится.

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