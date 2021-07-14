Сенаторы подготовили законопроект о комплексной информационной системе мониторинга окружающей среды

Source: Russia – Council of the Federation

Цель системы — получение полной, достоверной и актуальной информации о компонентах окружающей среды и их изменениях в условиях природной и антропогенной нагрузки.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил в Правительство для получения заключения законопроект о создании комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды в РФ.

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Ее цель — получение полной, достоверной и актуальной информации о компонентах окружающей среды и их изменениях в условиях природной и антропогенной нагрузки.

В работе над документом приняла участие группа сенаторов. Эта тема прорабатывалась Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию под руководством Алексея Майорова. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Создание специализированной цифровой платформы позволит в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды — воздуха, водных объектов, лесов

Вопрос о создании полноценной системы экомониторинга в регионах был поднят на заседании Президиума Совета законодателей РФ первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области «Это важнейшее условие экологической модернизации страны в интересах граждан», — указал парламентарий. В ходе заседания обсуждалось поручение Президента РФ по осуществлению государственного экологического мониторинга в субъектах Федерации. По словам первого вице-спикера СФ, создание специализированной цифровой платформы позволит в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды — воздуха, водных объектов, лесов, видеть риски, источники загрязнения, точно прогнозировать экологические процессы. «Речь идет о выходе на принципиально новый технологический уровень. Необходима целостная картина в масштабе всей страны. Предстоит решить задачу расширения и глубокой модернизации наблюдательной сети Росгидромета. Одних только гидрологических станций сегодня вдове меньше необходимого минимума. Лишь треть из них автоматизированы», — сказал сенатор, выступая на заседании Президиума Совета законодателей РФ.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы «Об охране окружающей среды», «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» и Земельный кодекс РФ в части упразднения государственного фонда данных государственного экологического мониторинга и создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории России.

Андрей Кутепов указал, что в настоящее время государственный экологический мониторинг осуществляется с помощью наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой системы такого мониторинга, а также государственного фонда данных государственного экологического мониторинга. «При этом на сегодняшний день этот фонд данных представляет собой не систематизированный набор информации о видах государственного экологического мониторинга и о компонентах окружающей среды, который не доступен для свободного и общего пользования», — подчеркнул Андрей Кутепов.

Также законопроектом предусматривается внесение изменений в закон «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха». Предлагается упразднить федеральную государственную информационную систему мониторинга качества атмосферного воздуха на территориях эксперимента. Обмен информацией о состоянии, загрязнении атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния для определения вредного воздействия на человека факторов среды обитания на территориях эксперимента будет осуществляться посредством представления указанной информации в Систему.

Согласно законопроекту, создание, эксплуатация и развитие Системы будет осуществляться российским экологическим оператором.

При этом порядок создания, эксплуатации и развития Системы, перечень видов включаемой в неё информации, условия ее представления, а также порядок обмена такой информацией будет установлен Правительством РФ. В рамках создания Системы запланирована ее интеграция с государственными информационными системами, которые обеспечивают сбор, обработку и анализ информации, используемой для осуществления государственного экологического мониторинга.

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