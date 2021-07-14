Source: Russia Federal Space

#РКС#МАКС#МАКС-202114.07.2021 12:45

РКС на МАКС-2021: высокоточный ГЛОНАСС с точностью до сантиметра

Уникальные возможности высокоточного комплекса широкозонного функционального дополнения ГЛОНАСС и других глобальных навигационных спутниковых систем на базе системы дифференциальных коррекций и мониторинга (СДКМ) продемонстрирует холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. СДКМ обеспечивает потребителей цифровыми данными с точностью до одного сантиметра. Такая навигационная информация необходима для выполнения задач с прецизионным позиционированием, например, для проведения аэрофотосъемки, землеустроительных и геодезических работ.

Для подтверждения высокой точности и эффективности СДКМ специальными датчиками системы будут оборудованы электрокары гостей выставки. Все перемещения машин будут отражаться в режиме реального времени на электронной карте, установленной на стенде РКС. Кроме того, видеокамеры с прямой трансляцией позволят убедиться в точном расположении каждой машины на карте и на местности.

Руководитель отделения наземных навигационно-информационных систем и комплексов РКС Виталий Сернов: «Существующие спутниковые радионавигационные системы ГЛОНАСС и GPS обеспечивают погрешность местоопределения в пределах 5 метров и подходят под навигационные требования большого количества пользователей. Однако нарастающая интенсивность движения, расширение границ перемещения, увеличение скоростей, высот и протяженности маршрутов, развитие беспилотных технологий требуют позиционировать объекты с прецизионной точностью и высокой достоверностью. Разработанный РКС высокоточный комплекс широкозонного функционального дополнения глобальных навигационных спутниковых систем позволяет значительно повысить эффективность навигационных услуг ГЛОНАСС. С его помощью уменьшаются погрешности определения местоположения до 0,5 метров и даже до 0,1 метров, кроме того, навигационное обеспечение становится более достоверным».

На уличной части экспозиции РКС будет показана унифицированная станция сбора измерений в контейнерном исполнении. Такая мобильная конструкция легко перевозится и монтируется, предназначена для размещения в регионах с плохо развитой инфраструктурой и сложными климатическими условиями, в том числе в Арктике и Антарктике. Посетители авиакосмического салона получат возможность ознакомиться с оборудованием и возможностями новой станции.

О системе дифференциальных коррекций и мониторинга (СДКМ)

Спутниковые системы SBAS (Satellite-Based Augmentation System), к которым относится и российский высокоточный комплекс широкозонного функционального дополнения глобальных навигационных спутниковых систем, сегодня активно развиваются во всем мире. SBAS предназначены для повышения точности и контроля целостности определения местоположения космических аппаратов на орбите, воздушных и морских судов, сухопутных потребителей. Наибольшее развитие SBAS получили в авиации, несколько тысяч аэродромов по всему миру уже используют широкозонные системы. Они дополняют традиционные навигационные средства и позволяют выполнять все эксплуатационные операции, включая точные заходы на посадку с боковым и вертикальным наведением с повышенной точностью.

Существуют четыре иностранные действующие системы этого типа — WAAS (США), EGNOS (Европа), MSAS (Япония), GAGAN (Индия), ориентированные исключительно на данные GPS. И только российская СДКМ одновременно работает с данными от ГЛОНАСС и GPS, что позволяет повысить качество навигационного обслуживания.

В конце 2020 года в РКС завершилось формирование наземной инфраструктуры СДКМ — сети из 53 унифицированных станций сбора измерений. Станции предназначены для получения информации от навигационных спутников, обработки и предоставления корректирующих данных потребителям в России и странах СНГ. На территории России размещено 46 станций, 18 из них — в филиалах ПАО «Ростелеком», еще 4 станции — в странах СНГ и 3 — в Антарктиде. Станции принимают открытые радионавигационные сигналы ГЛОНАСС, сигналы иностранных навигационных спутниковых систем и предоставляют дополнительную информацию, позволяющую повысить точность и достоверность определения пространственных координат и скоростей движения.

Сеть унифицированных станций сбора и центр выработки корректирующей информации объединены; корректирующая информация в формате SBAS проходит через распределенный центр обработки, кластеры которого расположены в Москве и Хабаровске, и далее в тестовом режиме бесплатно доводится до потребителей через геостационарные спутники связи, а также через интернет по протоколу SISNET.

Эту и другие новейшие технологии космического приборостроения и аналитические сервисы, основанные на использовании информации, получаемой от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли, а также возможности современного «космического» производства холдинг РКС покажет на МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года.

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