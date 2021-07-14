Source: Russia – Council of the Federation

Творческие работы школьников учат думать, искать смыслы, ценить наставников, интерпретировать исторические события, отметила сенатор.

В Совете Федерации завершилась экспозиция работ школьников — победителей V Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Об этом рассказала куратор выставки, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова. ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области

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«Знакомясь с этими работами школьников, мы увидели, что является для них главным, ценным, определяющим в жизни», — подчеркнула сенатор.

По итогам проведения выставки в Совете Федерации работы школьников будут представлены в ряде субъектов РФ, в том числе в военно-исторических, краеведческих музеях общеобразовательных учреждений страны, на сайтах городских библиотек

Парламентарий отметила, что по итогам проведения выставки в Совете Федерации работы школьников будут представлены в ряде субъектов РФ, в том числе в военно-исторических, краеведческих музеях общеобразовательных учреждений страны, на сайтах городских библиотек.

Как рассказала Маргарита Павлова, Всероссийская детская творческая школа-конкурс «Портрет твоего края» — ежегодное мероприятие, в котором принимают участие школьники. Мероприятие проходит на платформе сообщества «Живые города». Организаторы мероприятия — профессор, редактор международного научного журнала по теории и практике образования Владимир Фомичев и автор системы методов эмоционально-образного обучения и воспитания Ольга Фомичева.

В 2021 году в мероприятии приняли участие свыше 450 тысяч школьников из 39 субъектов Российской Федерации. Подведение итогов традиционно проходит в виде тематической выставочной экспозиции в Совете Федерации, которая состоялась в текущем году с 22 июня по 7 июля.

Открытие в Совете Федерации выставки школы-конкурса «Портрет твоего края»

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Открытие в Совете Федерации выставки школы-конкурса «Портрет твоего края»

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Открытие в Совете Федерации выставки школы-конкурса «Портрет твоего края»

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Открытие в Совете Федерации выставки школы-конкурса «Портрет твоего края»

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Открытие в Совете Федерации выставки школы-конкурса «Портрет твоего края»

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Открытие в Совете Федерации выставки школы-конкурса «Портрет твоего края»

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Парламентарий сообщила, что на выставке представлены самые яркие фрагменты очерков и эссе победителей и финалистов в номинациях: «Портрет твоего края», «Скажи спасибо», «Природа, мир, тайник вселенной», «Не жизни цель, а свет предназначенья» и «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье». Всего победителями всероссийского конкурса в 2021 г. признаны 550 школьников с 7 до 18 лет, 263 из них представлены к награждению на федеральном уровне, сказала Маргарита Павлова.

«Школа-конкурс создавалась в противовес форматам, которые формируют клиповое сознание детей. Она учит думать, искать смыслы, ценить наставников, интерпретировать исторические события. Это позволяет сохранить человеческие ценности и гуманизм в цепи поколений», — отметила сенатор.

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