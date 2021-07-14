Source: President of Russia – Kremlin

«Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», – подчеркнул в поздравлении глава Российского государства.

Владимир Путин выразил уверенность, что развитие конструктивного двустороннего диалога, партнёрского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам современности в полной мере отвечало бы интересам народов России и Франции, способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания на европейском континенте.

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