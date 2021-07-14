О. Епифанова: Традиционные промыслы будут способствовать развитию северных территорий и Арктической зоны РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в «круглом столе» на площадке Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Ольга Епифанова ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми приняла участие в «круглом столе», посвященном организационной и содержательной подготовке Международной конференции «Российская Арктика – зона перспективного международного сотрудничества, кооперации, развития предпринимательства в сфере традиционного природопользования коренных малочисленных народов, защиты окружающей среды и обеспечения экологической безопасности». Мероприятие состоялось на площадке Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты.

Смотрите также

Международную конференцию планируется провести в августе в городе Дудинке Красноярского края при поддержке администрации региона. Организаторами мероприятия выступают Торгово-промышленная палата РФ, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Ассоциация торгово-промышленных палат северных территорий и зоны Арктики. Ольга Епифанова является президентом Ассоциации торгово-промышленных палат северных территорий и зоны Арктики

В фокусе внимания предстоящей Конференции – развитие международного сотрудничества, традиционного природопользования коренных малочисленных народов, обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды, реализация инвестиционных проектов

В фокусе внимания предстоящей Конференции – развитие международного сотрудничества, традиционного природопользования коренных малочисленных народов, обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды, реализация инвестиционных проектов, — рассказала сенатор.

По ее словам, одной из основных целей государственной политики Российской Федерации в Арктике является прекращение миграционного оттока из региона и повышение уровня жизни населения. «В 2021–2023 годах наша страна председательствует в Арктическом Совете, это создаёт новые возможности для экономического развития российской Арктики. Традиционно ядром нашей экономики являются нефтегазовые и горнодобывающие компании, однако дальнейшее развитие северных территорий должно опираться не только на крупные проекты, но и на создание современной инфраструктуры, туризм, экологические программы», — считает парламентарий.

По мнению Ольги Епифановой, перспективной точкой роста для устойчивого развития северных и Арктических территорий может стать традиционное природопользование, которое ведут коренные малочисленные народы.

MIL OSI