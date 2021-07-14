Организаторы третьего Евразийского женского форума рассказали о подробностях его деловой программы

Source: Russia – Council of the Federation

На официальном сайте форума http://2021.eawf.ru опубликована архитектура деловой части мероприятий.

На официальном сайте третьего Евразийского женского форума, который пройдет 13–15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге, опубликована архитектура деловой программы. Организаторами форума выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств.

Смотрите также

В условиях глобальных вызовов в мире тема форума — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности» приобретает особую актуальность.

Председатель Организационного комитета форума, Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга назвала особенностью нынешнего времени беспрецедентный по длительности и последствиям этап, связанный с распространением коронавируса. По ее словам, необходимо еще раз транслировать миру, что выход из сложившейся ситуации может быть только на основе честного партнерства, доверия и коллективных действий. «Нынешний год объявлен Международным годом мира и доверия, что созвучно идеям нашего Форума, который призван содействовать укреплению международного взаимодействия, повышению роли женщин в обеспечении устойчивого развития».

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что нет ни одной страны, ни одной сферы жизни, которую бы не затронула пандемия. «Мы живем в новой реальности, которая требует новых подходов в решении глобальных задач. Совместными усилиями организационно комитета, министерств, ведомств, экспертного и бизнес сообщества, при участии международных организаций нам удалось сформировать актуальную программу, соответствующую современной международной и федеральной повестке и отвечающую глобальным новым вызовам».

В основе архитектуры лежит платформенный подход, который включает 5 тем и позволяет систематизировать приоритетные направления дискуссий.

Центральным событием платформы «Миссия женщин в формировании новой повестки мира и доверия» станет межпарламентский диалог с участием государственных деятелей, представителей международных и некоммерческих организаций. Состоятся заседания международного клуба женщин – региональных лидеров, а также презентации новых женских международных объединений.

В постпандемических условиях усиление роли профилактики, реабилитации, сохранения здоровья, внедрения новых подходов и здоровьесберегающих технологий настолько многогранны, что складываются в отдельную платформу – «Миссия женщин в формировании здорового общества». Здесь пройдут экспертные дискуссии, научно-практические семинары, открытые диалоги и презентации.

2021 год – это Международный год креативной экономики. В то же время распространение коронавируса ускорило цифровую трансформацию во всем мире. Поэтому адаптация системы занятости к новым условиям, подготовка новых кадров, повышение общего уровня цифровой зрелости будут рассматриваться в ходе мероприятий платформы «Миссия женщин в социальных преобразованиях».

Экономическая тема продолжит обсуждаться и на цифровой платформе «Миссия женщин в цифровизации и развитии экономики».

Важнейшей частью программы форума традиционно станут экспертные сессии с участием международных организаций и объединений. Среди них — выездное заседание «Женской двадцатки», сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирного Банка, заседание Делового женского альянса БРИКС

Вопросам сохранения планеты, роли женщин в формировании «зеленой экономики», решении климатических проблем посвящена экологическая платформа «Миссия женщин в сохранении планеты. Философия осознанного потребления и экологичного будущего». На ней будут представлены результаты международных конкурсов женских экологических стартапов, состоится открытый диалог женских ассоциаций и сообществ в работе по экологической и климатической повестке. Особое внимание будет уделено обсуждению роли женщин в развитии АПК, малых и сельских территорий.

Важнейшей частью программы форума традиционно станут экспертные сессии с участием международных организаций и объединений. Среди них — выездное заседание «Женской двадцатки», сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирного Банка, заседание Делового женского альянса БРИКС.

Впервые на полях форума пройдет встреча Международного клуба победителей и участников Международного конкурса АТЭС (APEC BEST AWARD), а также заседание Международной рабочей группы по улучшению гендерного баланса в ядерной сфере Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития.

Всего под эгидой форума запланировано более 300 мероприятий. Среди них: марафон женских инициатив по развитию территорий, конкурс женщин – инноваторов и женских технологических и экологических стартапов, конкурс среди работодателей, продвигающих программы женского лидерства.

С учетом широкого запроса регионов к участию в форуме Организационный комитет принял решение провести в преддверии основных мероприятий «российскую региональную» неделю.

Подробно ознакомиться с архитектурой деловой программы можно на сайте http://2021.eawf.ru/

MIL OSI