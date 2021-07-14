Олег Матыцин ознакомился с условиями подготовки российских олимпийцев во Владивостоке

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин находится с рабочим визитом на Дальнем Востоке, где проводит встречи со спортсменами и тренерами сборных команд стран, находящимися на базах Дальнего Востока на заключительном этапе подготовки к Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония).

Сегодня, 14 июля, во Владивостоке Олег Матыцин вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко пообщался со сборными командами по триатлону, стрельбе из лука и спортивной борьбе в Дальневосточном федеральном университете, со сборной по дзюдо, а также сборными по бадминтону и плаванию в СК «Олимпиец».

Министр напутствовал спортсменов и пожелал им успешного выступления на Играх в Токио.

«Наша задача – сделать всё, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чтобы продемонстрировали всё, к чему готовились пять лет. Вы уже многое преодолели, заслужили право выступления в Токио. И Президент, и Правительство страны поддерживают и болеют за вас. Мы – единая команда. Верим в вас, удачи, сил, здоровья», – обратился Олег Матыцин к спортсменам.

«В России мы сделаем всё возможное, чтобы наши команды чувствовали поддержку страны, с нами будут национальные символы. А в Токио спортсмены в душе всё равно будут петь Гимн, стоя на пьедестале. И все будут понимать, что выступают россияне», – сказал Министр.

Олег Матыцин также напомнил о жёстких требованиях организаторов в связи с пандемией: «В Токио очень жёсткий контроль. Все будут в равных условиях. Пандемия накладывает очень серьёзные требования со стороны организаторов – и по пребыванию, и по условиям выступления. Самое главное – это предосторожность, чтобы не было никаких рисков заболевания. Не будет зрителей на трибунах вообще. Поэтому все сборные, не только наша, будут лишены этой энергетической подпитки. Но я уверен, что никакого морально подавленного настроения нет. Вся страна будет болеть за вас, следить за вашими выступлениями, всей душой будем поддерживать и переживать, радоваться вашим успехам и победам. Вся страна с вами!».

Олег Кожемяко заявил, что Приморский край всегда был востребован спортивными федерациями как площадка для подготовки перед соревнованиями в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: таковыми стали Олимпиады в Сеуле, Сиднее, Пекине.

«Всегда здесь спортсмены готовились и давали хороший результат, это примерно один часовой пояс, один климатический пояс, – сказал губернатор. – Мы обсудили с Олегом Васильевичем Матыциным, что с каждым годом будем совершенствовать здесь базу подготовки для участия в любых соревнованиях АТР. В дальнейшем она будет улучшаться, будут создаваться условия для всех видов борьбы, для спортивной и художественной гимнастики, лёгкой атлетики, плавания, тенниса, всё, что представляет нашу страну в медальном зачёте, то и будет здесь, на острове Русский».

Российские спортсмены проходят заключительный этап подготовки к Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония) на территории Дальневосточного федерального округа (Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Республика Бурятия).

В Приморском крае во Владивостоке тренируются сборные по бадминтону, бокс, дзюдо, лёгкой атлетике, плаванию, спортивной борьбе, стендовой стрельбе, триатлону, баскетболу 3х3, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, художественной гимнастике, водному поло (женщины), в Партизанске – сборная по гребле на байдарках и каноэ.

Тренировочные мероприятия заключительного этапа профинансированы за счёт федерального бюджета в рамках выделенных лимитов спортивным федерациям. В рамках заключительного этапа подготовки Минспорт России обеспечил закупку специализированного оборудования и инвентаря в соответствии с заявками спортивных федераций.

Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции на 2021 год и пройдут с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях примут участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

В состав олимпийской команды России вошли 335 спортсменов. Большинство из них делегировали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Российские спортсмены выступят в следующих видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, спортивная борьба (вольная, греко-римская), велоспорт (ВМХ, трек, маунтинбайк, шоссе), водное поло, волейбол, пляжный волейбол, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, гребной спорт, дзюдо, каратэ, конный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, пулевая стрельба, регби-7, синхронное плавание, скалолазание, современное пятиборье, спортивная гимнастика, стендовая стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжёлая атлетика, фехтование, художественная гимнастика.

Пресс-служба Минспорта России

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