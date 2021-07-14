Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#РКК Энергия#наука#Космодромы#Байконур14.07.2021 14:00

На Байконуре проходит сборка ракеты космического назначения «Протон-М»

На космодроме Байконур завершены технологические операции по стыковке космической головной части в составе модуля «Наука», головного обтекателя и промежуточного отсека с «пакетом» из трёх ступеней ракеты-носителя «Протон-М».

Общая сборка ракеты космического назначения «Протон-М» / «Наука» завершает предстартовые операции по программе запуска многоцелевого модуля к МКС на техническом комплексе площадки № 92. По окончании проверок электрических соединений между ракетой-носителем и головным блоком ракета космического назначения будет готова к вывозу на стартовый комплекс.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» имени С.П. Королева совместно с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС.

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон» активно используется для выведения полезных нагрузок на околоземные орбиты и отлетные траектории в рамках Федеральных и коммерческих программ. «Протон» — основное средство выведения российских орбитальных модулей для Международной космической станции.

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