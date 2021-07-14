Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История15.07.2021 00:30

Начало космического полета по программе «Союз — Аполлон»

15 июля 1975 года — начало совместного экспериментального пилотируемого полета советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлон». В экипаж корабля «Союз-19» входили космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов. Участниками программы со стороны США стали Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон.

Начало экспериментальному проекту «Союз — Аполлон» было положено 26-27 октября 1970 года. В это время в Москве состоялась первая встреча советских и американских специалистов по проблемам совместимости средств сближения и стыковки пилотируемых космических кораблей. Через два года в Москве было подписано Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, которое предусматривало стыковку советского пилотируемого корабля «Союз» и американского космического корабля «Аполлон» в открытом космосе с взаимным переходом космонавтов.

2-8 декабря 1974 года в соответствии с советской программой подготовки к совместному космическому эксперименту был выполнен полет модернизированного корабля «Союз-16». В ходе этого полета проводились испытания системы обеспечения жизнедеятельности (в частности, сброс давления в отсеках корабля до 520 мм рт. ст.), испытания автоматической системы и отдельных узлов стыковочного агрегата, отработка методики выполнения некоторых совместных научных экспериментов и проведение односторонних экспериментов, формирование монтажной орбиты с высотой 225 км и другие.

И вот, 15 июля 1975 года в 15 часов 20 минут с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым. Через семь с половиной часов с мыса Канаверал взлетел американский «Аполлон», в состав экипажа которого вошли американские астронавты Томас Стаффорд, Дональд Слётон и Вэнс Бранд.

Начальная орбита корабля имела следующие параметры: минимальная высота — 186,5 км, максимальная высота — 222,1 км, период обращения — 88,528 мин, наклонение — 51,78°.

После окончания комплексной проверки бортовых систем был проведён первый из двух манёвров формирования монтажной орбиты. Параметры орбиты после манёвра: минимальная высота — 192 км, максимальная высота — 228 км, период обращения — 88,63 мин, наклонение — 51,78°. В 21:37 экипаж корабля «Союз-19» начал снижение давления из жилых отсеков. Эта операция, после которой давление в корабле стало 520 мм рт. ст., прошла без замечаний.

В соответствии с программой полёта старт корабля «Аполлон» был произведён через 7,5 часа после старта «Союза» — в 22:50:01. Начальная орбита корабля имела следующие параметры: минимальная высота — 153 км, максимальная высота — 170 км. Отставание от «Союза» — около 6000 км.

Опыт успешного осуществления программы «Союз — Аполлон» послужил хорошей основой для проведения в последующем международных космических полетов по совместной программе «Мир» — «Шаттл», в рамках которых российские космонавты и грузы доставлялись на орбиту шаттлами, а американские астронавты проводили экспедиции на орбитальной станции «Мир», а также для создания с участием многих государств мира и совместной эксплуатации Международной космической станции.

MIL OSI