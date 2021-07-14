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#Роскосмос#Артек#Большая перемена14.07.2021 18:00

Мотивационные встречи на суперфинале Большой перемены

В рамках проведения суперфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5-7 классов в Международном детском центре «Артек» провел серию мотивационных лекций космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

Более 600 школьников в очном формате смогли познакомиться в космонавтом-испытателем, а для тех, кто не смог приехать очно, в студии «Артека» состоялась онлайн-трансляция по теме «Наставничество: лучшие программы адаптации к эмоциональным перегрузкам», где в режиме диалога приглашенный гость рассказал о своем опыте подготовки к перегрузкам, тренировкам, а также ответил на интересующие вопросы наставников участников конкурса «Большая перемена»: какие признаки эмоциональной перегрузки можно выделить, является ли физическая нагрузка отличным способом переработки эмоциональной перегрузки и многие другие.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации школьников. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников — 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

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