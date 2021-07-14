Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#МКС#Пилотируемая космонавтика#Пирс14.07.2021 09:17

Модуль «Пирс» готовят к расстыковке

Российские члены экипажа 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию готовят к отстыковке модуль «Пирс» от российского сегмента МКС. При условии пуска ракеты-носителя «Протон-М» с модулем «Наука» 21 июля 2021 года, расстыковка «Пирса» запланирована на 23 июля.

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров совместно со специалистами Главной оперативной группы управления российским сегментом станции (РКК «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели работы по разделению гидравлического контура, коммутации для осуществления управления стыковочным-отсеком через транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16», а также проверили стыковочный агрегат и его системы. Затем экипаж снял показания со всех систем и агрегатов модуля.

Стыковочный отсек-модуль «Пирс», чье место займет новый многоцелевой лабораторный модуль «Наука», планируется отстыковать при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» от Международной космической станции 23 июля в 16:17 по московскому времени. Его затопление в Тихом океане произойдет спустя примерно 4 часа.

Модуль «Пирс» был запущен с космодрома Байконур 15 сентября 2001 года. Средством доставки и интеграции стыковочного отсека в состав МКС являлся специализированный грузовой корабль, создававшийся на базе транспортного грузового корабля «Прогресс М». 17 сентября он был успешно пристыкован к надирному порту служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. С тех пор использовался в качестве дополнительного порта причаливания пилотируемых и грузовых кораблей серии «Союз» и «Прогресс», а также обеспечения выхода в космос по российской программе.

Стыковочный отсек «Пирс» состоит из герметичного корпуса и установленной аппаратуры, служебных систем и элементов конструкции, обеспечивающих выходы в открытый космос. Снаружи корпус закрыт панелями противометеоритной защиты толщиной 1 мм и экранновакуумной теплоизоляцией.

Два стыковочных узла — активный и пассивный — расположены по продольной оси «Пирса». Активный стыковочный узел предназначен для герметичного соединения со служебным модулем «Звезда». Пассивный стыковочный узел, расположенный с противоположной стороны отсека, предназначен для герметичного соединения с транспортными кораблями типа «Союз» и «Прогресс».

MIL OSI