Л. Гумерова: Всероссийский конкурс «Семья года» стал востребованной площадкой по популяризации традиционных семейных ценностей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание оргкомитета VI Всероссийского конкурса «Семья года».

«Всероссийский конкурс «Семья года» за шесть лет стал востребованной площадкой по популяризации традиционных семейных ценностей и укреплению института семьи. Забота о семье и детях – ключевая задача государства и общества». Об этом заявила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, председатель оргкомитета Всероссийского конкурса «Семья года» Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Она провела заседание оргкомитета конкурса.

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В мероприятии приняли участие председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, министр социальной защиты Амурской области Наталья Киселева, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Региональные этапы конкурса состоялись во всех субъектах РФ по номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель России»

Как сообщила Лилия Гумерова, региональные этапы конкурса состоялись во всех субъектах РФ по номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель России». Сенатор предложила подумать над расширением номинаций в будущем. «Об этом говорят наши семьи-участницы. Предлагают номинации «Спортивная семья», «Творческая семья», «Семейные трудовые династии» и другие», — уточнила парламентарий.

«Конкурс ежегодно демонстрирует, какие интересные семьи живут в разных уголках нашей страны, как бережно они хранят и передают молодежи семейные ценности, проявляют заботу о детях и людях старшего поколения. Это отражено и в представленных на конкурс видеосюжетах о замечательных семьях из разных уголков многонациональной России», — отметила сенатор.

Лилия Гумерова подчеркнула, что в рамках деятельности Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей под руководством Председателя СФ комплексно ставятся и находят решение ключевые задачи в области детства.

Глава Комитета СФ обратила внимание, что в условиях пандемии из‑за вынужденного режима изоляции многие семьи столкнулись с проблемами, стрессовыми ситуациями.

«Сохранение института семьи является одним из глобальных вызовов времени, наряду с масштабными эпидемиологическими, техногенными, экологическими проблемами. Мы должны дать супругам инструменты выхода из подобных стрессовых ситуаций, используя научный подход, конкретные исследования и лучшие практики. Считаю, что опыт семей-участниц конкурса по укреплению семьи также может быть полезен. Комфорт в семье – главное условие успешной страны», — считает Лилия Гумерова.

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