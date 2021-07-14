Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космический урок#РКК Энергия#МКС14.07.2021 16:16

Космический урок: инженерия космических систем

В четверг, 15 июля 2021 года, в 11:00 по московскому времени Госкорпорация «Роскосмос» проведет очередной предметный урок на тему «Инженерия космических систем» в рамках реализации уникального образовательно-просветительского проекта «Космический урок».

Совместно с партнерами в стенах Музея Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в уроке примут участие обучающиеся ГБПОУ «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова» (г. Москва), ГБНОУ «Академия цифровых технологий» совместно с молодежным творческим Форумом «Китеж плюс» (г. Санкт-Петербург), а также школьники из Всероссийского детского центра «Орленок».

Гостями на уроке станут эксперты: Герой России, летчик-космонавт РФ Андрей Борисенко и заведующий лабораторией «Инженерия космических систем» ГБПОУ «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова» Александр Макаров. Вместе с ними мы узнаем, что включают в себя космические системы, какое отношение они имеют к движению WorldSkills, а также о возможности собрать макет спутника за 22 часа.

Кроме того, по традиции, в прямом включении с борта Международной космической станции космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров пообщаются с участниками урока и ответят на вопросы касаемо будущей стыковки модуля «Наука» с российским сегментом МКС.

Все желающие смогут присоединиться к прямой трансляции на YouTube-канале «Роскосмос ТВ» и в официальном аккаунте Госкорпорации «Роскосмос» социальной сети ВКонтакте.

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