Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВДЦ Океан14.07.2021 20:16

Завершилась тематическая смена «Морской старт»

Для школьников завершилась тематическая смена «Морской старт», проводимая на базе Всероссийского детского центра «Океан». Три недели увлекательных занятий в профильных лабораториях под руководством опытных наставников и отраслевых экспертов прошли с организованной интерактивной деятельностью, интересными экскурсиями, встречами с космонавтом Роскосмоса Сергеем Кудь-Сверчковым и выходом под парусом на лодках.

За время проведения смены участники получили новые навыки работы с инструментом и оборудованием в инженерно-технической сфере, а также смогли применить свои знания на практике. Ключевыми событиями смены стали защиты проектных работ участников по разным профилям: пуск ракеты с воды, управление собранным квадрокоптером, аварийно-спасительные работы и многое другое. В рамках закрытия смены были определены победители и призеры среди участников по профильным направлениям, которые получили памятные, брендированные призы и подарки от Госкорпорации «Роскосмос».

Всероссийский детский центр «Океан» — самый молодой из детских центров федерального уровня, ежегодно реализующий более 40 образовательных программ. Госкорпорация «Роскосмос» на ежегодной основе реализует программу «Морской старт» на базе дружины «Океанская Эскадра», направленной на развитие различных направлений аэрокосмического образования, научно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся.

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