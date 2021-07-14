Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Felix Paul Studios14.07.2021 14:28

Документальный сериал «Исследователи Космоса» номинирована на прайм-тайм премию Эмми

Документальный сериал в формате виртуальной реальности «Исследователи Космоса» канадской компании Felix&Paul Studios номинирован на прайм-тайм премию Эмми в категории «Выдающиеся интерактивные программы». Он рассказывает об освоении космоса человеком и включает в себя как земные серии о подготовке космонавтов и астронавтов, так и отснятые на борту Международной космической станции.

Данный проект является воплощением мечты отправить человечество в космос и принести космический опыт в каждый дом при помощи иммерсивных технологий.

Госкорпорация «Роскосмос» является официальным партнером Felix&Paul Studios с 2017 года. Космонавты Роскосмоса Александр Мисуркин и Федор Юрчихин принимали участие в съемках подготовки космонавтов для серии «Взлет», а Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков на протяжении 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в 2020-2021 гг. участвовали в съемках и были одновременно операторами и актерами.

73-я церемония вручения Эмми пройдет в Лос-Анджелесе 19 сентября 2021 года. Желаем победы знаковому международному проекту и рады партнерству с Felix&Paul Studios!

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Felix&Paul Studios — лидирующая космическая медиа компания в мире, специализирующаяся на съемках кино в формате виртуальной реальности. Премия Эмми вручается Академией телевизионных искусств США и считается одной из самых престижных мировых наград в области телевидения.

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