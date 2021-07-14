Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-2014.07.2021 11:33

Дизайн эмблемы экипажа корабля «Союз МС-20»

Командир транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20», космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин поделился на страницах в социальных сетях дизайном эмблемы его экипажа. В его состав также вошли два космических туриста из Японии — миллиардер-предприниматель Юсаку Маэзава и помощник по бизнесу Йозо Хирано.

«Вот дизайн нашей экспедиционной эмблемы, созданный дизайнером Алексеем Тарапата и командой Маэдзавы», — подписал изображение Александр Мисуркин в группе ВКонтакте.

На эмблеме изображен пилотируемый корабль «Союз МС» на фоне Земли, а также орёл, раскинувший крылья. В предыдущем полете Александра Мисуркина также было изображение этой птицы, которая напоминает о городе Орле, где вырос космонавт Роскосмоса. На эмблеме также показан флаг Японии, который символизирует страну двух туристов, и перечислены фамилии членов экипажа корабля.

В настоящее время в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина идет активная подготовка к предстоящему полету. В рамках первой тренировочной сессии участники космического полета изучают системы пилотируемого «Союз МС» и российского сегмента Международной космической станции. Вторая сессия запланирована с сентября 2021 года и до старта. В этот период предусмотрены занятия по медико-биологической подготовке, комплексной подготовке, выживания в климато-географических зонах, примерка скафандров, комплексные экзаменационные тренировки.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20» запланирован на декабрь 2021 года. Длительность космического полета составит 12 дней.

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