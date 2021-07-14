Г. Орденов: Активное внедрение современных технологий в геологической отрасли повысит контроль над рациональным использованием и охраной недр

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал рассмотрение вопроса о развитии минерально-сырьевой базы России на заседании Правительства РФ.

Активное внедрение современных технологий в геологической отрасли позволит повысить контроль над рациональным использованием и охраной недр, заявил член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области

Сенатор прокомментировал рассмотрение вопроса «О развитии минерально-сырьевой базы Российской Федерации» на заседании Правительства РФ.

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По его словам, главный акцент при обсуждении темы был сделан на необходимости активного внедрения современных технологий, прежде всего, для перевода в «цифру» миллионов единиц накопленной геологической информации и всех государственных услуг в этой сфере, пояснил сенатор.

Геннадий Орденов отметил, что по результатам обсуждения было дано поручение заместителям Председателя Правительства РФ и профильным министерствам проработать вопрос о включении в состав новых проектов социально-экономического развития страны мероприятий, направленных на развитие современных технологий обработки информации минерально-сырьевой базы, параметры их дополнительного финансирования на 2021–2024 гг.

Сенатор напомнил, что еще в 2018 г. Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассматривал вопрос развития современных технологий в недропользовании в рамках подготовки «правительственного часа» по вопросу «О реализации мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы и геологическому изучению недр Российской Федерации». В рекомендательной части соответствующего Постановления Совета Федерации были даны рекомендации в адрес Минприроды России активизировать работу по внедрению цифровых технологий, ведению аэрокосмической съемки, математической обработке данных дистанционного зондирования при геологическом изучении недр, осуществляемым в том числе за счет привлечения внебюджетных источников финансирования. Минприроды России информировало Комитет о текущей и планируемой работе по данному направлению и о достигнутых результатах.

В настоящее время цифровые технологии широко используются на практике при проведении работ по государственному геологическому изучению недр, начиная с полевого этапа

Сенатор уточнил, что в феврале прошлого года приказом Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) была введена в промышленную эксплуатацию ФГИС «Единый фонд геологической информации», основная задача которой — обеспечение перехода к цифровизации оборота геологической информации о недрах (сбор, накопление, хранение, предоставление) и так далее. Также создан и эксплуатируется ряд информационных систем, таких как ФГИС «Автоматизированная система лицензирования недропользования», ФГИС «Учет и баланс подземных вод», ФГИС «Портал государственных услуг (функций) Роснедр» и другие.

Геннадий Орденов рассказал, что в настоящее время цифровые технологии широко используются на практике при проведении работ по государственному геологическому изучению недр, начиная с полевого этапа. Комплекты государственных геологических карт и другие картографические материалы подготавливаются на основе использования современных географических информационных систем, в том числе отечественного производства, и предоставляются в пользование в цифровом виде.

«Дальнейшая активизация работы по внедрению современных технологий в этой сфере позволит повысить контроль над рациональным использованием и охраной недр. Это сделает разработку месторождений более эффективной и рентабельной, обеспечит более строгое соблюдение экологических стандартов», — подытожил парламентарий.

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