Встреча с председателем госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Игорь Иванович, основной задачей ВЭБа как института развития является привлечение инвестиций для достижения национальных проектов развития и в конечном итоге повышения уровня жизни граждан. Но у самого ВЭБа есть стратегия собственного развития. Имею в виду и то, что в последнее время были приняты решения о развитии ВЭБа не как отдельной структуры, а как группы компаний. В систему ВЭБа был передан целый ряд институтов подобного рода.

Мне бы хотелось послушать Ваше видение развития ВЭБа как института развития – первое. Потом, конечно, поговорим о конкретных направлениях, ведь, насколько я вижу в документах, объём поддержанных проектов весьма большой – почти 9,5 триллиона рублей.

Пожалуйста.

И.Шувалов Шувалов Игорь Ивановичпредседатель Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» : Спасибо, Владимир Владимирович.

В 2018 году Вы поставили задачу провести оздоровление ВЭБа, и должен Вам доложить, что к настоящему моменту оздоровление ВЭБа, санация этой кредитной организации в части, где ВЭБ занимается кредитами, завершена.

ВЭБ в хорошем состоянии, достаточность капитала высокая – около 17 процентов, и ликвидности у ВЭБа достаточно для того, чтобы выполнять свой бизнес-план.

В 2018 году было также принято плановое задание по поддержке проектов до 3 триллионов рублей, но вместе с коммерческими банками. И тогда Вы поставили задачу, что ВЭБ не должен конкурировать с коммерческими банками, а должен помогать этим банкам и частным лицам запускать новые проекты, поэтому сумма, которую Вы назвали, – это как раз и есть результат нашей совместной работы вместе со Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком. В последнее время к этой работе подключился банк «Открытие». Мы думаем, что крупные региональные банки также будут в ближайший год к этой работе активно подключаться.

Мы активно развивали повестку городского развития, городской экономики. В первую очередь мы в Твери запустили пилотный проект по городскому транспорту – по автобусам. Сейчас мы запускаем пилотный проект по трамвайному движению в Таганроге. Мы приходим туда, где проекты ещё не имеют такого широкого распространения, где поддержка банка развития для коммерческих банков – это ключевой элемент для того, чтобы такой проект состоялся. В Твери, после того как все увидели, что это окупаемый проект, мы своё участие переуступили Сберу. Сейчас мы начнём развивать трамвайное движение в пилотных городах – это 7–10 городов. Мы внимательно следили, что Вы сказали на съезде «Единой России». Это одна из задач, в которой ВЭБ вместе с региональными властями может активно помогать Правительству.

Сегодня мы находимся в такой точке, Владимир Владимирович, когда предыдущая стратегия, которая принималась в 2017 году, полностью выполнена, а бизнес-план, который был принят в 2018 году, тоже к настоящему моменту исполнен.

В 2020 году, в декабре, Правительством было принято решение о консолидации организаций развития под эгидой ВЭБа. Затем мы начали разрабатывать с нашими консультантами и со всеми этими организациями – это, я напомню, и МСП, и РЭЦ, и большой инновационный блок, который включает «РОСНАНО», другие организации, включая «Сколково», – мы отрабатывали, как может в целом выглядеть стратегия развития по различным направлениям. Эта работа сейчас завершена. Проходят корпоративные процедуры во всех этих организациях, с тем чтобы формализовать стратегию как общую для ВЭБа, так и для всех этих организаций.

Мы провели аудит за эти месяцы, мы знаем точно, в каком состоянии находится каждая из организаций. Был принят Федеральный закон, поправки в Федеральный закон о ВЭБе, спасибо, Владимир Владимирович, за поддержку этого закона, по которому теперь наши полномочия по управлению этими организациями закреплены, но что самое главное – закреплено понятие нашей предпринимательской деятельности в законе. Впервые сказано, что эта предпринимательская деятельность должна носить социальный характер, это социальное предпринимательство, и должно, помимо того, что запускать экономические проекты, иметь большие социальные эффекты. По сути, это повестка, о которой сейчас говорят – и социальное, и экологическое воздействие, и воздействие на современные методы управления, – это то, что сейчас становится основой нашей деятельности, нашего мандата.

Теперь в этом периметре, который образовался. У нас совершенно новый большой блок для ВЭБа – это инновационная деятельность. Самые разные организации входят теперь в периметр нашей организации: это и небольшие фонды, которые выдают гранты, и в целом организации, которые должны построить большую инфраструктуру для инновационной деятельности.

Мы понимаем свою задачу шире, Владимир Владимирович, что нам необходимо взаимодействовать и с Московским государственным университетом, и с той технологической долиной, которая будет создана, и с Томским университетом, и с Иннополисом в Татарстане, с нашими крупнейшими исследовательскими вузами. То есть должна появиться большая совокупность самых разных смыслов, которая и координируется, где мы не толкаемся по одним и тем же проектам, а помогаем друг другу, для того чтобы вытянуть эти проекты.

В Послании Федеральному Собранию Вы как раз говорили, что надо помочь проекты составлять, а не просто отнекиваться, говоря, что нет проектной документации. Мы в этом смысле как раз и хотим так научиться друг друга поддерживать, чтобы проекты в инновационной сфере, от самого маленького стартапа до большого уже кредитования под промышленные цели по линии, как сейчас говорится, «бесшовной технологии», мы могли поддерживать.

Отдельно то, что касается нашего текущего портфеля. В портфеле сегодня крупные проекты, такие как «Усть-Луга», как Амурский газоперерабатывающий и газохимический комплексы, это как раз то, что я Вам сказал, городской транспорт и трамвайное движение, и один из проектов, которые Вы поддержали, – это строительство современных школ, где у ВЭБа отдельная роль. Такие школы будут строиться с использованием трёх источников [финансирования]: это федеральный источник – для этого предусмотрены средства в федеральном бюджете; региональные средства и заёмные средства от коммерческих банков. Коммерческие банки в этом проекте будет поддерживать ВЭБ.

Сейчас создана специальная компания. Правительство определило, что эта компания может работать по всей стране. Называется она «ПроШкола». Это дочернее общество «Просвещения», а в «Просвещение», как Вы знаете, Владимир Владимирович, теперь вошли и Сбер, и РФПИ, и ВЭБ. Таким образом, мы образовали большое партнёрство, и через это партнёрство мы будем в том числе продвигать проект по строительству школ.

В.Путин: Ещё раз напоминанию, что руководит отраслью Министерство просвещения. Насколько я помню, была идея создать попечительский совет. Неважно, как назвать, важно, какие полномочия будут у этой структуры, во главе с Министром.

И.Шувалов: Владимир Владимирович, мы это Ваше указание знаем. Мы его выполним, выполняем и внимательно следим за встречами, включая Вашу встречу с Министром просвещения, где Вы как раз об этом сказали. Мы понимаем свою ответственность, что бизнес бизнесом, а у «Просвещения» есть большая ответственность перед акционерами – это бизнес, но по сути образования мы будем это всё делать под руководством Министерства просвещения и Министра просвещения.

В нашей стратегии также появляется новый большой и более амбициозный блок по поддержке экспорта. Это и наши ближайшие страны, и поддержка экспорта в форматах Евразэс, это и дальнее зарубежье, освоение новых рынков, это и поддержка малого и среднего предпринимательства, и наши крупнейшие проекты там, где мы считаем, что наша ответственность – поддержать банковский капитал, с тем чтобы на первой инвестиционной фазе, там, где риски высокие, мы могли эти риски разделить с коммерческими банками.

Наша поддержка через все организации развития, включая ВЭБ, экономике и коммерческим банкам, а главное, инициаторам этих проектов, составит около 17 триллионов рублей. Это на 70 процентов больше, чем в предыдущий период. Это общий объём финансирования. Это не наши денежные средства. Мы будем стремиться к тому, чтобы запустить проекты, давая как можно меньше своих инструментов и денежных средств и поручительств с гарантиями. Но всё время это будет определённый баланс, когда коммерческим банкам будет комфортно в такой проект зайти. Будем находиться в этом проекте до той точки, когда коммерческий банк может полностью средства ВЭБа заместить.

В.Путин: Хорошо.

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