II Всероссийские уличные игры прошли в Казани

Source: Russia Ministry of Sport

С 8 по 12 июля в Казани в экстрим-парке «Урам» прошли II Всероссийские уличные игры (Urban Games). В соревнованиях приняли участие более 1000 человек из 32 субъектов Российской Федерации.

Игры проводились Министерством спорта Российской Федерации и Министерством спорта Республики Татарстан при поддержке общероссийских спортивных федераций в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

На церемонии открытия Игр заместитель директора Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Ирина Прасканова передала участникам и гостям приветствие Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина. В нём, в частности, отмечено: «Приобщение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование ценностей здорового образа жизни – приоритетная задача нашего государства. На эти цели направлен федеральный проект «Спорт – норма жизни». Проведение II Всероссийских уличных игр будет способствовать развитию состязательных и зрелищных видов спорта, привлечению талантливых молодых людей к здоровой двигательной активности».

В программу Игр вошли соревнования по баскетболу, скейтбордингу, роллер спорту, танцевальному спорту, воздушно-силовой атлетике, велосипедному спорту. Было разыграно 37 комплектов медалей.

В рамках Игр также прошли показательные мероприятия: турнир по флорболу (Street floorball league 3*3), всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта по буги-вуги, турнир по баскетболу «Red bull half court», этап «Red bull pump track», Первенство РФСО «Локомотив» по скейтбордингу в дисциплинах «парк» и «улица».

II Всероссийские уличные игры посетили около 11 тысяч зрителей, а по Интернету за соревнованиями следили более 1 млн 300 тысяч человек. В подготовке и проведении Игр приняли участие более 130 волонтёров.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI