Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#наука#РКК Энергия#Центр Хруничева13.07.2021 10:30

Эмблема модуля «Наука»

На космодроме Байконур в настоящее время идет активная подготовка к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука», запланированному на 21 июля 2021 года. Госкорпорация «Роскосмос» сегодня публикует эмблему нового российского модуля Международной космической станции и ее описание. Она в целом имеет традиционный вид, свойственный стилистике российских пилотируемых миссий. Тем не менее в отношении некоторых её элементов все же могут потребоваться дополнительные пояснения.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» расположен на фоне земного шара в самом центре эмблемы. Он изображен в полностью рабочей конфигурации: развернутой рукой-манипулятором ERA (European Robotic Arm), открытым иллюминатором и установленной шлюзовой камерой. Российский триколор, опоясывающий модуль, напоминает о его происхождении. По окружности эмблемы располагаются название модуля — «НАУКА», год его запуска, место старта — космодром Байконур и ракета-носитель, выводящая его на околоземную орбиту — «Протон-М».

О «научном» назначении модуля дополнительно напоминают эллипсы трёх скрещенных орбит (стилистическая интерпретация орбиталей электронов атома). В их вершинах — логотипы Госкорпорации «Роскосмос», а также головных предприятий-изготовителей модуля — Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева и Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева, входящие в Роскосмос.

Звёзды в нижней части символизируют полный состав российского сегмента Международной космической станции: большие звёзды — Функционально-грузовой блок «Заря», служебный модуль «Звезда» и сама «Наука», который выйдет в его состав 29 июля, а также малые — исследовательские модули «Рассвет» (МИМ-1) и «Поиск» (МИМ-2).

Лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» имени С.П. Королева совместно с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

Модуль «Наука» создан на конструктивно-технологической базе функционально-грузового блока «Заря» с использованием опыта проектирования транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций «Салют» и модулей дооснащения орбитального комплекса «Мир». Он будет размещен на надирном порту служебного модуля «Звезда» и предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

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