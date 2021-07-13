Т. Кусайко обсудила с медиками и учеными Кольского научного центра РАН вопросы повышения качества жизни человека в Арктике

Source: Russia – Council of the Federation

Работа по сохранению здоровья северян и повышению качества их жизни будет продолжена, считает сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион встретилась с научными и медицинскими сотрудниками Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике (КНЦ РАН).

По словам сенатора, сотрудничество с Центром, который находится в городе Апатиты – это планомерная работа в целях повышения качества жизни людей в условиях Крайнего Севера.

Парламентарий напомнила, что 15 апреля 2021 года Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ государственной политики в Арктике.

Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику и обеспечит устойчивое развитие региона

«Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику и обеспечит устойчивое развитие региона», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

«Будут усовершенствованы стандарты медицинской помощи для жителей Крайнего Севера, а медицинские организации получат необходимый транспорт, в том числе авиационный. Кроме того, планируется поддержать медицинских работников, переезжающих в Арктическую зону, и проработать предложения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи», — отметила законодатель.

В ходе посещения КНЦ РАН, Татьяна Кусайко провела рабочее совещание на котором обсудила с учеными вопросы развития медико-биологического регионального кластера, а также работу над продвижением клинико-диагностических направлений, вирусно-бактериальной ПЦР-диагностики и генетической персонификации. Были затронуты вопросы применения разработанной в Кольском научном центре технологии извлечения полезных веществ из растений, а также максимально полного извлечения из отходов рыбной промышленности витаминов, белков и жиров для лечебного питания.

Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион встретилась с научными и медицинскими сотрудниками Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике (КНЦ РАН)

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Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион встретилась с научными и медицинскими сотрудниками Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике (КНЦ РАН)

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Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион встретилась с научными и медицинскими сотрудниками Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике (КНЦ РАН)

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Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион встретилась с научными и медицинскими сотрудниками Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике (КНЦ РАН)

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Татьяна Кусайко ознакомилась с проектом региональной программы по специализированному персонифицированному питанию.

Татьяна Кусайко напомнила, что 2021 год объявлен в нашей стране Годом науки и техники, поэтому вопросы развития науки, научных центров особенно актуальны.

«Развитие Арктики — одно из приоритетных направлений политики государства. Работа научного центра направлена на изучение и создание благоприятной среды для жизни человека на Севере, его адаптацию к суровым климатическим условиям Арктики», — заявила парламентарий.

После совещания Татьяна Кусайко осмотрела клинический и исследовательский отделы Центра, пообщалась с учеными научного отдела, осмотрела лаборатории.

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