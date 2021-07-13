Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Набор 201813.07.2021 16:28

Тренировки в пустыне: второй условный экипаж ждет спасателей

На Байконуре продолжаются тренировки космонавтов набора 2018 года. Сейчас в пустыне «выживает» второй условный экипаж в составе Александра Горбунова, Алексея Зубрицкого и Александра Гребенкина. Двое суток они проведут, ожидая встречи с поисково-спасательной группой. А пока их главные задачи — спастись от изнуряющей жары и палящего солнца в дневное время, создать условия для безопасного ночлега под открытым небом, не допустить обезвоживания организма.

В распоряжении космонавтов − только то снаряжение и оборудование, которое может быть в спускаемом аппарате во время приземления. Носимый аварийный запас (НАЗ) рассчитан на то, чтобы помочь экипажу выжить при нештатной посадке в любой климатогеографической зоне. Парашют используется для строительства укрытий как в зимнем лесу, так и в раскаленной от солнца пустыне. Кроме того, космонавты могут использовать ложементы, то есть кресла из спускаемого аппарата.

Практически все предметы многофункциональны. К примеру, металлизированная пленка из носимого аварийного запаса спасает от холода и жары, а из парашютной ткани делают не только тент, но и опоры для него. Самодельные мешки набивают песком и складывают в столбики, на которые крепят тканевую «крышу». Для поддержки тента могут использовать и ложементы. На ночь тент опускают, космонавты размещаются поверх него, оставляя края укрытия приподнятыми, что наряду с вырытым рядом рвом ограждает их от представителей пустынной фауны.

«В дневное время, когда светит солнце, экипаж должен находиться под укрытием и ничего не делать. Отсутствие динамики − это часть циклограммы, как бы парадоксально ни звучало», — рассказал начальник отделения ЦПК Александр Герман.

В первый тренировочный день экипажи выбирают и расчищают место для лагеря, строят укрытие и приступают к сбору воды методом конденсации. Несмотря на то, что в их распоряжении изначально шесть литров воды на троих, космонавты должны уметь добывать ее при помощи подручных средств. Вообще, любые испытания на «выживание» направлены на то, чтобы в экстренной ситуации человек смог как можно дольше продержаться в ожидании помощи.

Случаи приземления экипажей в горных и лесных массивах, а также на водную поверхность единичны, если говорить об отечественной пилотируемой космонавтике. Казахстан — главная космическая гавань страны, место старта и посадки разделяет всего несколько сотен километров. Поэтому риск попасть в нештатную ситуацию именно здесь несколько выше, чем в других климатогеографических зонах.

«В пустыне космонавты не приземляются, посадка происходит севернее — в степи. За последние двадцать лет было несколько предпосылок к автономным действиям экипажа до подхода поисково-спасательных сил даже после штатного приземления, — рассказал Александр Герман. — Была и нештатная ситуация, в результате которой экипаж Николая Бударина приземлился далеко от расчетного места посадки, и первый вертолет со спасателями прибыл к ним только спустя 4,5 часа. Это был май 2003 года, дул очень сильный ветер, что, кстати, тоже приводит к обезвоживанию организма».

В завершающий день «выживания» экипажу Александра Горбунова, Алексея Зубрицкого и Александра Гребенкина предстоит отправиться к месту встречи со спасателями. Обычно космонавты проходят еще одно испытание — оказывают первую медицинскую помощь «пострадавшему», исходя из ситуации, которую смоделируют инструкторы. По завершении двухсуточной тренировки состоится ее разбор с участием специалистов испытательно-тренировочной бригады ЦПК.

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