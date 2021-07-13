С. Мартынов: В Марий Эл сохраняют и поддерживают многолетние традиции ДОСААФ

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор встретился с курсантами регионального отделения ДОСААФ.
Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл посетил региональное отделение ДОСААФ в Йошкар-Оле.
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«Здесь эффективно и разносторонне готовят будущих защитников Отечества. Отмечу, что реализация этой задачи во многом держится на плечах энтузиастов, многие годы отдавших службе в рядах Вооруженных Сил России. Имеет большое значение, что молодые люди в республиканском отделении ДОСААФ учатся на реальных примерах истинного героизма ветеранов боевых действий. Это значимая связующая нить поколений», – считает сенатор.
Сенатор принял участие в Уроке мужества, который проводился для курсантов Йошкар-Олинского технического центра ДОСААФ России.
В беседе с молодыми людьми Сергей Мартынов отметил особую важность патриотического воспитания. Эта тема была продолжена на встрече с руководством регионального отделения организации.
По мнению сенатора, важно чтобы молодежь ориентировалась в информационном пространстве и правильно воспринимала данные из различных источников. «Площадка ДОСААФ могла бы внести весомый вклад в решение этой задачи, служить верным ориентиром для молодежи».
Сергей Мартынов встретился с курсантами регионального отделения ДОСААФ
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Сергей Мартынов встретился с курсантами регионального отделения ДОСААФ
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Сергей Мартынов встретился с курсантами регионального отделения ДОСААФ
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Сергей Мартынов встретился с курсантами регионального отделения ДОСААФ
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Сергей Мартынов встретился с курсантами регионального отделения ДОСААФ
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Сергей Мартынов встретился с курсантами регионального отделения ДОСААФ
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Сергей Мартынов встретился с курсантами регионального отделения ДОСААФ
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Сергей Мартынов встретился с курсантами регионального отделения ДОСААФ
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«Считаю принципиальным, что в Марий Эл, как и в России в целом удалось сохранить системообразующие организации, играющие особую роль в деле патриотического воспитания молодежи. ДОСААФ, безусловно, является одной из них. Любовь к Родине, стремление искренне служить своей Отчизне – эти качества останутся актуальными во все времена», – уверен Сергей Мартынов.
Он отметил, что организация по‑прежнему содействует укреплению обороноспособности страны, занимается подготовкой молодых людей к прохождению срочной службы, готовит их к получению военных специальностей, обеспечивая физическое и моральное воспитание молодого поколения россиян.