С. Колбин провел встречу с членами Молодежного парламента при Законодательном Собрании города Севастополя

Source: Russia – Council of the Federation

В севастопольском Законодательном Собрании готовятся принять законопроект о молодежной политике, сообщил сенатор.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя провел встречу с членами Молодежного парламента при Законодательном Собрании Севастополя и руководителями молодежных и волонтерских организаций города. Темой встречи стала подготовка ко второму чтению законопроекта «О молодежной политике города Севастополя».

«Существующий в Севастополе с 2015 года местный закон о молодежной политике утратил свою актуальность в связи с принятием в декабре 2020 года соответствующего закона на федеральном уровне. Появилась необходимость подготовить новый законопроект. От представителей севастопольской молодежи поступило большое количество обращений, в том числе и на мое имя. Все они рассмотрены, проработаны и учтены при подготовке законопроекта», — сказал Сергей Колбин, обращаясь к участникам встречи.

Активное участие Молодежного парламента Севастополя в работе над законопроектом «О молодежной политике города Севастополя» показало, что эта структура позволяет эффективно формулировать и доводить проблемы, интересы и ожидания молодежи до законодательных (представительных) и исполнительных органов региональной власти, органов местного самоуправления

Сенатор отметил, что Молодежный парламент при Законодательном Собрании города Севастополя, как площадка для обсуждения законотворческих инициатив в сфере молодежной политики, не только принял активное участие в подготовке законопроекта, но и может включиться в информационно-разъяснительную работу о положениях законопроекта среди студентов и коллег по общественным и волонтерским организациям.

Сергей Колбин провел встречу с членами Молодежного парламента при Законодательном Собрании Севастополя и руководителями молодежных и волонтерских организаций города

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Сергей Колбин

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Сергей Колбин провел встречу с членами Молодежного парламента при Законодательном Собрании Севастополя и руководителями молодежных и волонтерских организаций города

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Сергей Колбин провел встречу с членами Молодежного парламента при Законодательном Собрании Севастополя и руководителями молодежных и волонтерских организаций города

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«Активное участие Молодежного парламента Севастополя в работе над законопроектом «О молодежной политике города Севастополя» показало, что эта структура позволяет эффективно формулировать и доводить проблемы, интересы и ожидания молодежи до законодательных (представительных) и исполнительных органов региональной власти, органов местного самоуправления», — подчеркнул Сергей Колбин.

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