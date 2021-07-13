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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ13.07.2021 12:34

Протон-ПМ использует инструменты жилищного строительства пермского края в интересах сотрудников

Директор компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») Иван Краснов совместно с генеральным директором «Корпорации развития Пермского края» Алексеем Бураковым посетил площадку в Березниках, где реализуется инвестиционный проект по строительству современного микрорайона «Любимов». Визит состоялся в рамках организации комплексной жилищной застройки Новых Лядов. К 2023 году Протон-ПМ планирует запустить там серийное производство двигателей для ракет-носителей «Ангара».

Иван Краснов отметил, что поездка в микрорайон «Любимов» в Березниках позволила узнать об инструментах Корпорации развития Пермского края по организации жилищного строительства и об узких местах, которые необходимо учитывать при проектировании.

«К 2023 году мы планируем организовать на территории загородной площадки в Новых Лядах высокотехнологичное производство и приступить к серийному изготовлению двигателя РД-191, — говорит Иван Краснов. — Только развитая социальная инфраструктура микрорайона, соответствующая уровню рабочих мест и масштабу решаемых задач, гарантирует привлечение и закрепление на предприятии высококвалифицированных сотрудников. В связи с этим сегодня важно изучить и использовать опыт, который наработан в регионе в части реализации проектов комплексного развития».

Напомним, что вопросы комплексного развития Новых Лядов рассматривались на совещании с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, которое состоялось на загородной площадке Протон-ПМ в апреле текущего года. По итогам встречи было принято решение создать при региональном правительстве проектный офис. Оператором комплексного развития Новых Лядов определена Корпорация развития Пермского края, которая разработает концепцию строительства многоквартирных домов в микрорайоне и принципы формирования комфортной городской среды.

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